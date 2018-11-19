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Эксперты назвали приложения, которые опасно устанавливать на устройства Android

Экспертами названы приложения, которые небезопасно устанавливать на современные устройства Android. Исследования провела компания ESET. При этом обнаружить вредоносное программное обеспечение можно в рамках Google Play Store.

Эксперты назвали приложения, которые опасно устанавливать на устройства Android

Работниками компании установлено, что данные приложения классифицируют как банковские мобильные вредоносные программы, отличающиеся сложными функциями. Большинство из данных приложений принудительно переадресовывают юзеров для установки вредоносного ПО непосредственно из Google Play Store в случае их запуска.

Экспертами недавно был составлен список опаснейших программ для Android, найденных в Google Play Store. Данные программы представляют для устройств довольно большой риск, а также должны немедленно удаляться. Список включает: ряд приложений с гороскопами, Master Cleaner и прочие подобные, Phone Power Booster, а также программы, сохраняющие якобы заряд аккумуляторной батареи. В список также вошли Virus Cleaner, Wifi-Hotspot, AppLock Privacy Protector, ряд антивирусов, выборочные программы для потери веса и рисования, Calling Free и так далее.

Ранее новостное издание «Dni24» передавало, что в продажу запустили самую современную версию нетбука One Mix 2. Цена устройства составляет 630 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:20

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