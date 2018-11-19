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В США Toyota Prius оснастили авиационной военной пушкой M61

В США на дорогах заметили гибридную версию авто Toyota Prius, которая по желанию автовладельца была укомплектована авиационной военной пушкой от истребителей M61 «Вулкан». Из гибрида в итоге получился настоящий военный транспорт.

В США Toyota Prius оснастили авиационной военной пушкой M61

Данное скорострельное орудие обычно используется на военных истребителях типа F16, F18, F22. Скорее всего, появление на дорогах США такого вооруженного сделано для привлечения внимания во время рекламной компании, так как автовладелец работает в компании BRCC, занимающейся продажами кофе. Стоит отметить, что в большинстве ассортимента, который предлагается данной фирмой, проскакивают наименования оружия. Таким образом, смесь эспрессо назвали в честь легендарного автомата АК-47. Чтобы сделать из гибридной версии военное авто, потребовалось свыше 160 часов работы специалистов. В интерьере машины убрали все лишнее. На место стандартных автомобильных сидений, панелей, обшивки установили крупногабаритный каркас для монтажа пушки.


Вооружение может в минуту выпускать 6 600 двадцатимиллиметровых снарядов. Один патрон такого типа расценивается в 27 долларов. Стоимость 1 сек. стрельбы из данной авиационной пушки составляет 2 970 долларов. Оружие в боевую готовность приводится от специального электрического зажигания Prius.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:10

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