АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел улучшенный лайнер Superjet 100

Король Бахрейна на авиасалоне Bahrain International Air Show 2018 (BIAS) лично осмотрел российский пассажирский самолет Superjet 100. Модернизированное воздушное судно с увеличенной дальностью полета настолько понравилось королю Малику аль Бахрейн шейх Хамад ибн Иса Аль Халифу, что правительственные авиалинии Amiri Royal Flight могут приобрести для него несколько экземпляров.

На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел улучшенный лайнер Superjet 100

Кроме пассажирского авиалайнера Россия в рамках показательных выступлений пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировала возможности истребителей Су-30СМ. ВВС Арабских Эмиратов ранее хотели закупить эти истребители и системы С-400, но контракты пока так и не были заключены. Представляло воздушную технику в Бахрейне акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».

Помимо отечественных самолетов были представлены боевые истребители США F-15E, F-16C, AV-8B «Си Харриер», а также вертолеты MH-53E и конвертопланы V-22, принимавшие участие в военных операциях на Ближнем Востоке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Цекало застали с незнакомкой в
На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел
Дмитрий Тарасов цветами компенсировал Анастасии
Американский хоккеист назвал российских женщин
Итальянских вулканологов беспокоит супервулкан
Первый белорусский электромобиль оценён в миллион
Сестра Меган Маркл раскроет в своей книге все её
Таможенники изъяли партию токсичных кукол Кейт
Infiniti предлагает россиянам модели QX50 и QX80
Ольгу Бузову на концерте поддержали родители,
Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не
Автомобили BMW оснастят цифровым ключом
Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей
Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся
Регулярный отказ от завтрака мужчинам может
Ольга Бузова после концерта не сдержала эмоций и
На европейском рынке стартовали предзаказы на
Денис Лебедев тайно караулил Ольгу Бузову у
Виктория Боня опубликовала в Instagram новое
Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать
Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под
В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету
Игорь Ливанов впервые раскрыл правду о разводе с
В Европе растут продажи электрических кроссоверов
Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея
Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы
В Сети появилась новая информация о разработке
Дима Билан признался поклонникам в Instagram в
Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый
FAW планирует отозвать 280 000 транспортных
Просмотреть все новости