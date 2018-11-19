На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел улучшенный лайнер Superjet 100
Король Бахрейна на авиасалоне Bahrain International Air Show 2018 (BIAS) лично осмотрел российский пассажирский самолет Superjet 100. Модернизированное воздушное судно с увеличенной дальностью полета настолько понравилось королю Малику аль Бахрейн шейх Хамад ибн Иса Аль Халифу, что правительственные авиалинии Amiri Royal Flight могут приобрести для него несколько экземпляров.
Кроме пассажирского авиалайнера Россия в рамках показательных выступлений пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировала возможности истребителей Су-30СМ. ВВС Арабских Эмиратов ранее хотели закупить эти истребители и системы С-400, но контракты пока так и не были заключены. Представляло воздушную технику в Бахрейне акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».
Помимо отечественных самолетов были представлены боевые истребители США F-15E, F-16C, AV-8B «Си Харриер», а также вертолеты MH-53E и конвертопланы V-22, принимавшие участие в военных операциях на Ближнем Востоке.
Кроме пассажирского авиалайнера Россия в рамках показательных выступлений пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировала возможности истребителей Су-30СМ. ВВС Арабских Эмиратов ранее хотели закупить эти истребители и системы С-400, но контракты пока так и не были заключены. Представляло воздушную технику в Бахрейне акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».
Помимо отечественных самолетов были представлены боевые истребители США F-15E, F-16C, AV-8B «Си Харриер», а также вертолеты MH-53E и конвертопланы V-22, принимавшие участие в военных операциях на Ближнем Востоке.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:09