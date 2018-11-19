На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел улучшенный лайнер Superjet 100





Кроме пассажирского авиалайнера Россия в рамках показательных выступлений пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировала возможности истребителей Су-30СМ. ВВС Арабских Эмиратов ранее хотели закупить эти истребители и системы С-400, но контракты пока так и не были заключены. Представляло воздушную технику в Бахрейне акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени Решетнева».Помимо отечественных самолетов были представлены боевые истребители США F-15E, F-16C, AV-8B «Си Харриер», а также вертолеты MH-53E и конвертопланы V-22, принимавшие участие в военных операциях на Ближнем Востоке.