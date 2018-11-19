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Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под фонограмму

Год подготовки и три месяца репетиций были всего-навсего приманкой для поклонников Ольги Бузовой.

Несколько месяцев знаменитость напоминала своим фанатам о самом важном событии в её жизни. Анонсировав альбом «Принимай меня», Ольга тщательно готовилась выступить с сольным концертом в столичном «Крокус Сити Холле».

Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под фонограмму

И вот накануне, 18 ноября, это произошло.

Напомним, свои постоянные репетиции телезвезда снимала на видео. Там можно было видеть немало записей «натурального» пения Ольги, из-за чего фанаты решили, что их теперь-то уж точно ждет «живая музыка» и «живое пение» Бузовой.

Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под фонограмму

Однако девушка и в этот раз ограничилась банальный фанерой. Это подтверждают многочисленные видеоролики с сольного концерта, который готовился целый год.

Поддержать теледиву пришли 7,5 тысяч человек. Многочисленные поклонники возмущены отношением Ольги к ним и очень недовольны, как бессовестно звезда их обманула.

Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под фонограмму

Также сообщается, что на концерте были преимущественно подростки среднего и старшего школьного возраста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:01

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