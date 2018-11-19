Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под фонограмму

Несколько месяцев знаменитость напоминала своим фанатам о самом важном событии в её жизни. Анонсировав альбом «Принимай меня», Ольга тщательно готовилась выступить с сольным концертом в столичном «Крокус Сити Холле».И вот накануне, 18 ноября, это произошло.Напомним, свои постоянные репетиции телезвезда снимала на видео. Там можно было видеть немало записей «натурального» пения Ольги, из-за чего фанаты решили, что их теперь-то уж точно ждет «живая музыка» и «живое пение» Бузовой.Однако девушка и в этот раз ограничилась банальный фанерой. Это подтверждают многочисленные видеоролики с сольного концерта, который готовился целый год.Поддержать теледиву пришли 7,5 тысяч человек. Многочисленные поклонники возмущены отношением Ольги к ним и очень недовольны, как бессовестно звезда их обманула.Также сообщается, что на концерте были преимущественно подростки среднего и старшего школьного возраста.