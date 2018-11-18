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Журналист увидел «голову призрака» на двух разных снимках

Терри Ларч, американский журналист из Лос-Анджелеса, рассказал в Сети о необычной мистической находке. Исследователь разглядел на двух разных снимках, которые имеются у него в архиве, «голову призрака» со светящимися глазами.

Журналист увидел «голову призрака» на двух разных снимках


Специалист по сверхъестественным явлениям отметил, что такое совпадение ему показалось не случайным. Фотографии из архива журналиста были сделаны в разных местах, но в одной стране. На первом снимке в Мексике был запечатлен молодой человек возле колодца. Зловещая мужская голова выглядывала на заднем плане. На втором фото можно увидеть школьника, который сидит за компьютером, а аналогичная «голова призрака» виднеется у него за спиной на книжной полке.

Журналист увидел «голову призрака» на двух разных снимках


Терри Ларч отметил, что общее в этих фотографиях то, что они были сделаны поздно ночью и в одном государстве. Когда журналист начал изучать этот вопрос подробнее, то оказалось, что существует давняя легенда о «кабеза де фантазма» в Мексике. В переводе это словосочетание означает «голова призрака». Миф гласит, что на мужчину по имени Мануэль в Тихуане напали бандиты, которые обезглавили свою жертву. Тело несчастного они выбросили в пустыне, а голову прихватили с собой как сувенир. Через время стало известно, что все убийцы погибли при загадочных обстоятельствах, но голову убитого так никто и не нашел.



 
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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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