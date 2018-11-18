Журналист увидел «голову призрака» на двух разных снимках





Специалист по сверхъестественным явлениям отметил, что такое совпадение ему показалось не случайным. Фотографии из архива журналиста были сделаны в разных местах, но в одной стране. На первом снимке в Мексике был запечатлен молодой человек возле колодца. Зловещая мужская голова выглядывала на заднем плане. На втором фото можно увидеть школьника, который сидит за компьютером, а аналогичная «голова призрака» виднеется у него за спиной на книжной полке.Терри Ларч отметил, что общее в этих фотографиях то, что они были сделаны поздно ночью и в одном государстве. Когда журналист начал изучать этот вопрос подробнее, то оказалось, что существует давняя легенда о «кабеза де фантазма» в Мексике. В переводе это словосочетание означает «голова призрака». Миф гласит, что на мужчину по имени Мануэль в Тихуане напали бандиты, которые обезглавили свою жертву. Тело несчастного они выбросили в пустыне, а голову прихватили с собой как сувенир. Через время стало известно, что все убийцы погибли при загадочных обстоятельствах, но голову убитого так никто и не нашел.