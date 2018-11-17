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Астролог подтвердила счастливое будущее Елены Степаненко после развода

Будущее Елены Степаненко после развода с юмористом Евгением Петросяном определила астролог Наталья Морозова. По словам эксперта, расположение планет указывает на значительный доход артистки, а также на скорые романтические отношения.

Астролог подтвердила счастливое будущее Елены Степаненко после развода


Наталья Морозова подтвердила, что развод артистов вызван изменами Евгения Вагановича, которые длятся намного дольше, чем считается. По словам астролога, именно после разрыва отношений с мужем Елена Григорьевна станет намного успешнее. Юмористка получит большую часть имущества, а также будет более востребованной артисткой. Специалист подтвердила мнение поклонников, что Елену Степаненко ожидает счастливая будущая жизнь с любимым человеком. Как стало известно, у юмористки уже есть поклонник, имя которого пока неизвестно. Он постоянно балует свою избранницу шикарными букетами. Наблюдательные фанаты заметили, что Елена Григорьевна за последнее время очень похудела. Они считают, что все признаки влюбленности артистки налицо.

Астролог подтвердила счастливое будущее Елены Степаненко после развода


Екатерина Рождественская рассказала, что долгое время она не могла забеременеть. Однако после купания в индийской реке Ганга её жизнь полностью изменилась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:48

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