Екатерина Рождественская рассказала, как забеременела после купания в Ганге
Екатерина Рождественская рассказала о поездке в Индию, которая просто перевернула её жизнь. Журналистка на протяжении длительного времени не могла забеременеть. После купания в Ганге её жизнь изменилась.
Екатерина Рождественская не могла забеременеть целых десять лет. Приехав в Индию, журналистка по рекомендации индийского доктора искупалась в реке Ганга, воды которой считаются среди местных жителей священными. По ее словам, она вышла на набережную, где собрался народ занять места. Утром, с первыми лучами индийского солнца, Екатерина Рождественская вошла в священную, однако не самую чистую воду. По ее словам, через 10 месяцев, что характерно, в День независимости Индии, у знаменитости родился сын.
Накануне Наташа Королева в соцсети Instagram поделилась опытом с поклонниками, как быть матерью 16-летнего юноши.
Екатерина Рождественская не могла забеременеть целых десять лет. Приехав в Индию, журналистка по рекомендации индийского доктора искупалась в реке Ганга, воды которой считаются среди местных жителей священными. По ее словам, она вышла на набережную, где собрался народ занять места. Утром, с первыми лучами индийского солнца, Екатерина Рождественская вошла в священную, однако не самую чистую воду. По ее словам, через 10 месяцев, что характерно, в День независимости Индии, у знаменитости родился сын.
Накануне Наташа Королева в соцсети Instagram поделилась опытом с поклонниками, как быть матерью 16-летнего юноши.