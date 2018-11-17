Наташа Королева дала советы матерям подростков в Instagram
Наташа Королева в своем микроблоге Instagram решила дать своим подписчикам совет. Певица поделилась опытом, как быть мамой 16-летнего юноши.
Наташа Королева вместе со своим супругом Сергеем Глушко воспитывает сына Архипа. Парень вскоре отметит свое 17-летие. Певица обнародовала в соцсети фото, на котором звездные родители запечатлены вместе со своим наследником. Под снимком звезда оставила пост, в котором заявила, что родителям очень сложно найти подход к детям в подростковом возрасте. Она посоветовала всем матерям поступать мудро и сдержанно, при этом не навязывать чадам свое мнение, так как они должны сами учиться принимать решения. По мнению певицы, стоит чаще говорить детям о своей любви. Публикация за три дня собрала свыше 38 тысяч одобрительных лайков и более 500 комментариев. Фолловеры отметили, что у артистов очень красивый и воспитанный сын, которым можно гордиться, пожелав звездной семье крепкого здоровья и счастья.
В Нью-Йорке на днях в Музее естественной истории состоялся гала-вечер, на который актриса Скарлетт Йоханссон пришла в весьма откровенном платье.
Наташа Королева вместе со своим супругом Сергеем Глушко воспитывает сына Архипа. Парень вскоре отметит свое 17-летие. Певица обнародовала в соцсети фото, на котором звездные родители запечатлены вместе со своим наследником. Под снимком звезда оставила пост, в котором заявила, что родителям очень сложно найти подход к детям в подростковом возрасте. Она посоветовала всем матерям поступать мудро и сдержанно, при этом не навязывать чадам свое мнение, так как они должны сами учиться принимать решения. По мнению певицы, стоит чаще говорить детям о своей любви. Публикация за три дня собрала свыше 38 тысяч одобрительных лайков и более 500 комментариев. Фолловеры отметили, что у артистов очень красивый и воспитанный сын, которым можно гордиться, пожелав звездной семье крепкого здоровья и счастья.
В Нью-Йорке на днях в Музее естественной истории состоялся гала-вечер, на который актриса Скарлетт Йоханссон пришла в весьма откровенном платье.