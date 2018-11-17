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Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на гала-вечере в откровенном наряде

В Нью-Йорке в Музее естественной истории состоялся гала-вечер, который посетили многие кинозвезды. На мероприятии также блистала знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон в весьма откровенном наряде.

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на гала-вечере в откровенном наряде

Скарлетт Йоханссон впечатлила публику своим эротичным нарядом. Актриса облачилась в вечернее приталенное нежно-розовое платье с очень глубоким декольте, благодаря которому грудь актрисы была выставлена на показ. Артистка пришла на гала-вечер с известным комиком Колином Жостом, который нежно обнимал свою спутницу. Пара вместе уже более года, однако очень редко появляется вместе на публичных мероприятиях.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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