Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на гала-вечере в откровенном наряде
В Нью-Йорке в Музее естественной истории состоялся гала-вечер, который посетили многие кинозвезды. На мероприятии также блистала знаменитая актриса Скарлетт Йоханссон в весьма откровенном наряде.
Скарлетт Йоханссон впечатлила публику своим эротичным нарядом. Актриса облачилась в вечернее приталенное нежно-розовое платье с очень глубоким декольте, благодаря которому грудь актрисы была выставлена на показ. Артистка пришла на гала-вечер с известным комиком Колином Жостом, который нежно обнимал свою спутницу. Пара вместе уже более года, однако очень редко появляется вместе на публичных мероприятиях.
Накануне Максим Галкин стал гостем нового выпуска шоу Gazlive. Юморист рассказал Басте, почему женился именно на Алле Пугачевой.
Скарлетт Йоханссон впечатлила публику своим эротичным нарядом. Актриса облачилась в вечернее приталенное нежно-розовое платье с очень глубоким декольте, благодаря которому грудь актрисы была выставлена на показ. Артистка пришла на гала-вечер с известным комиком Колином Жостом, который нежно обнимал свою спутницу. Пара вместе уже более года, однако очень редко появляется вместе на публичных мероприятиях.
Накануне Максим Галкин стал гостем нового выпуска шоу Gazlive. Юморист рассказал Басте, почему женился именно на Алле Пугачевой.