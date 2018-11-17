АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению
АвтоВАЗ распродает по спецпредложению российские модели LADA. Данное предложение действует до конца ноября. Информацию предоставило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Благодаря программе Трейд-ин, водители могут сэкономить 20 000 – 40 000 рублей. Оформив кредит LADA Finance автолюбители получат дополнительную выгоду в 20 000 – 50 000 рублей. Коммерческое особое предложение действует в случае покупки трех версий LADA: Granta, трехдверки 4x4 и 4x4 Bronto. Экономия в данном случае составит 30 000 – 50 000 рублей. Для желающих стать обладателем версии Vesta CNG, которая функционирует на бензине и метане, по программе EcoGaz предлагается скидка до 115 000 рублей. АвтоВАЗ в случае покупки в лизинг предлагает сэкономить на универсале 40 000 рублей и на фургоне Largus 50 000 рублей. Российские дилеры с начала года продали более 291 000 авто. Годовой прирост в данном случае составил 17 процентов.
Появилась информация, что в РФ начались продажи специальной современной версии премиального кросса Hongqi HS7. Модель выпускается на основе комплектации HSE следующего модельного года.
Благодаря программе Трейд-ин, водители могут сэкономить 20 000 – 40 000 рублей. Оформив кредит LADA Finance автолюбители получат дополнительную выгоду в 20 000 – 50 000 рублей. Коммерческое особое предложение действует в случае покупки трех версий LADA: Granta, трехдверки 4x4 и 4x4 Bronto. Экономия в данном случае составит 30 000 – 50 000 рублей. Для желающих стать обладателем версии Vesta CNG, которая функционирует на бензине и метане, по программе EcoGaz предлагается скидка до 115 000 рублей. АвтоВАЗ в случае покупки в лизинг предлагает сэкономить на универсале 40 000 рублей и на фургоне Largus 50 000 рублей. Российские дилеры с начала года продали более 291 000 авто. Годовой прирост в данном случае составил 17 процентов.
Появилась информация, что в РФ начались продажи специальной современной версии премиального кросса Hongqi HS7. Модель выпускается на основе комплектации HSE следующего модельного года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00