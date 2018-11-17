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АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению

АвтоВАЗ распродает по спецпредложению российские модели LADA. Данное предложение действует до конца ноября. Информацию предоставило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

АвтоВАЗ распродает российские модели LADA по спецпредложению


Благодаря программе Трейд-ин, водители могут сэкономить 20 000 – 40 000 рублей. Оформив кредит LADA Finance автолюбители получат дополнительную выгоду в 20 000 – 50 000 рублей. Коммерческое особое предложение действует в случае покупки трех версий LADA: Granta, трехдверки 4x4 и 4x4 Bronto. Экономия в данном случае составит 30 000 – 50 000 рублей. Для желающих стать обладателем версии Vesta CNG, которая функционирует на бензине и метане, по программе EcoGaz предлагается скидка до 115 000 рублей. АвтоВАЗ в случае покупки в лизинг предлагает сэкономить на универсале 40 000 рублей и на фургоне Largus 50 000 рублей. Российские дилеры с начала года продали более 291 000 авто. Годовой прирост в данном случае составил 17 процентов.

Появилась информация, что в РФ начались продажи специальной современной версии премиального кросса Hongqi HS7. Модель выпускается на основе комплектации HSE следующего модельного года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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