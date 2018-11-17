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Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее будет сын

На днях гостьей шоу Регины Тодоренко стала популярная ведущая и журналистка Ксения Собчак, которая дала беременной коллеге несколько советов и рассказала, что заплакала, когда узнала, что у нее будет мальчик.

Первым делом Ксения Собчак ответила на вопрос ведущей о своей собственной беременности. Собчак заверила, что благодарна СМИ, которые ей после каждого плотного ужина приписывают животик и будущее материнство.

Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее будет сын

Самой Регине Ксения порекомендовала использовать масла для тела, чтобы не было растяжек и употреблять в пищу много витамина D.

Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее будет сын

Ксения рассказала, что когда узнала о том, что у нее будет мальчик, сразу заплакала.

Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее будет сын

Теперь Собчак старается во всем, что касается воспитания Платона, слушаться мужа Максима Виторгана и строго придерживается распорядка дня своего малыша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:52

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