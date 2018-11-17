Королева Иордании вышла на публику в костюме украинского дизайнера
Королева Иордании Рания Аль-Абдулла прибыла на встречу с активистками в одежде от украинского бренда именуемого Flow The Label. Снимок с мероприятия появился в аккаунте королевы в Instagram.
На данном фото иорданская королева Рания Аль-Абдулла запечатлена в широких голубых брюках и свободной рубашке такого же тона. Виктории Баланюк, являющаяся дизайнером Flow The Label, рассказала, что стилист Рании связался с представителем компании и заявил, что она очень хочет приобрести костюм из новой коллекции осень-зима.
Накануне Сергей Жуков на телешоу «Однажды» рассказал о своей жизни, а также о своей 17-летней дочке Александре, рожденной от первой его супруги.
На данном фото иорданская королева Рания Аль-Абдулла запечатлена в широких голубых брюках и свободной рубашке такого же тона. Виктории Баланюк, являющаяся дизайнером Flow The Label, рассказала, что стилист Рании связался с представителем компании и заявил, что она очень хочет приобрести костюм из новой коллекции осень-зима.
Накануне Сергей Жуков на телешоу «Однажды» рассказал о своей жизни, а также о своей 17-летней дочке Александре, рожденной от первой его супруги.