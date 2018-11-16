АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от первого брака

Солист коллектива «Руки вверх» Сергей Жуков стал героем шоу «Однажды». Певец рассказал о своей личной жизни и о 17-летней дочери Александре от первого брака, которая сейчас живет в США.

Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от первого брака

Недавно популярный певец перенес операцию по удалению грыжи. Она образовалась после удара и вызывала значительный дискомфорт в области живота. Сергей Жуков также рассказал о своей любимой супруге Регине Бурд и 3-х детях – сыновьях Энджеле и Мироне, а также дочери Нике. Не все поклонники знают, что артист женат во 2-й раз. От первой жены Елены Добындо у певца есть 17-летняя дочь Александра. По словам знаменитости, невзирая на то, что наследница живет в США, они тепло общаются. Иногда девушка приезжает в Россию, чтобы навестить отца, братишек и сестренку. Недавно исполнитель песен вместе со старшей дочкой отдыхал в Испании. Поклонники считают, что Александра очень похожа на папу.

Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от первого брака

На днях Любовь Толкалина в соцсети Instagram обнародовала фото с увеличившимся животом, чем удивила своих многочисленных фанатов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Яна Рудковская закрыла показ собственной
На Владимира Винокура подали в суд за неуплату
Китайская фирма Elephone представила смартфон с
Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет
Дакота и Соколовский в один день выпустили новые
Раймонд Паулс рассказал о выезде его семьи из
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила
Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем
Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об
Meizu выпустит Meizu Note 8 Plus с четырьмя
Владимир Путин поздравил сотрудников Института
Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева
Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным
Ученые назвали пять видов спорта, способных
Смартфон Tecno Camon 11 появился в России по цене
NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс
Седан Toyota Corolla 2020 года представлен
Любовь Толкалина смутила поклонников в Instagram
Онлайн-консультант стал самым популярным
В Сети появились данные о тест-драйве седана
Некрупных юношей не призовут в российскую армию
Дочери Алсу выступили на сцене Кремлевского дворца
Ольга Бузова озвучила семизначный ценник за
Просмотреть все новости
123