Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от первого брака
Солист коллектива «Руки вверх» Сергей Жуков стал героем шоу «Однажды». Певец рассказал о своей личной жизни и о 17-летней дочери Александре от первого брака, которая сейчас живет в США.
Недавно популярный певец перенес операцию по удалению грыжи. Она образовалась после удара и вызывала значительный дискомфорт в области живота. Сергей Жуков также рассказал о своей любимой супруге Регине Бурд и 3-х детях – сыновьях Энджеле и Мироне, а также дочери Нике. Не все поклонники знают, что артист женат во 2-й раз. От первой жены Елены Добындо у певца есть 17-летняя дочь Александра. По словам знаменитости, невзирая на то, что наследница живет в США, они тепло общаются. Иногда девушка приезжает в Россию, чтобы навестить отца, братишек и сестренку. Недавно исполнитель песен вместе со старшей дочкой отдыхал в Испании. Поклонники считают, что Александра очень похожа на папу.
На днях Любовь Толкалина в соцсети Instagram обнародовала фото с увеличившимся животом, чем удивила своих многочисленных фанатов.
Недавно популярный певец перенес операцию по удалению грыжи. Она образовалась после удара и вызывала значительный дискомфорт в области живота. Сергей Жуков также рассказал о своей любимой супруге Регине Бурд и 3-х детях – сыновьях Энджеле и Мироне, а также дочери Нике. Не все поклонники знают, что артист женат во 2-й раз. От первой жены Елены Добындо у певца есть 17-летняя дочь Александра. По словам знаменитости, невзирая на то, что наследница живет в США, они тепло общаются. Иногда девушка приезжает в Россию, чтобы навестить отца, братишек и сестренку. Недавно исполнитель песен вместе со старшей дочкой отдыхал в Испании. Поклонники считают, что Александра очень похожа на папу.
На днях Любовь Толкалина в соцсети Instagram обнародовала фото с увеличившимся животом, чем удивила своих многочисленных фанатов.