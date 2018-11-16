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Любовь Толкалина смутила поклонников в Instagram увеличившимся животом

Актриса Любовь Толкалина в своем микроблоге Instagram поделилась со своими многочисленными фанатами новостью, которая вызвала у них удивление. Актриса обнародовала в Сети фото с увеличившимся животом.

Любовь Толкалина смутила поклонников в Instagram увеличившимся животом

На представленном в соцсети снимке Любовь Толкалина запечатлена на лестнице в платье белого цвета, которое подчеркнуло округлившийся живот артистки. Публикация в течение трех часов собрала свыше 11 тысяч отметок «Мне нравится» и более 190 комментариев. Большая часть фолловеров порадовались за кинозвезду, оставив в комментариях свои поздравления.

При этом другие фанаты выразила свое сомнение в правдивости данного сообщения. Некоторые подписчики и вовсе решили, что данный снимок сделан на съемках нового фильма, где Любови Толкалиной предстоит играть роль беременной женщины.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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