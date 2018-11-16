Екатерина Стриженова не узнала изменившуюся дочь на фото в Instagram
Младшая дочка Екатерины Стриженовой обнародовала в соцсети Instagram фото, на котором запечатлена в необычном образе. Известная ведущая даже не узнала Александру.
Публикация в течение суток собрала свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев. Многочисленные фанаты Александры рассыпались в комплиментах. Они сказали, что она очень «красивая», «шикарная» и «очаровательная» девушка. Сама Екатерина Стриженова сообщила в комментариях, что даже не признала наследницу.
Ранее Екатерина Стриженова обнародовала в своем Instagram-аккаунте новый видеоролик, в котором сообщила фанатам, что уменьшилась на один размер. По словам телезвезды, она за месяц тренировок похудела на четыре килограмма.
Публикация в течение суток собрала свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится» и более 50 комментариев. Многочисленные фанаты Александры рассыпались в комплиментах. Они сказали, что она очень «красивая», «шикарная» и «очаровательная» девушка. Сама Екатерина Стриженова сообщила в комментариях, что даже не признала наследницу.
Ранее Екатерина Стриженова обнародовала в своем Instagram-аккаунте новый видеоролик, в котором сообщила фанатам, что уменьшилась на один размер. По словам телезвезды, она за месяц тренировок похудела на четыре килограмма.