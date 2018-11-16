На Владимира Винокура подали в суд за неуплату коммунальных счетов
Владимир Винокур оказался должен более миллиона рублей за неуплату коммунальных счетов. Юморист и еще четырнадцать дольщиков в данное время не дают комментарии по этому поводу.
Сообщается, что долги за коммунальные услуги составляют более 1 600 000 рублей. Речь идет о подвальном помещении, расположенном в столичном доме, где проживает Владимир Винокур. Недавно у шоумена был еще один жилищный инцидент. Недовольные жильцы дома, в котором находится Фонд Винокура, обвинили артиста в незаконном захвате территории под парковку.
Ранее сообщалось, что Вадим Казаченко на шоу «Пусть говорят» попросил на коленях прощение у своей жены Ирины Аманти.
Сообщается, что долги за коммунальные услуги составляют более 1 600 000 рублей. Речь идет о подвальном помещении, расположенном в столичном доме, где проживает Владимир Винокур. Недавно у шоумена был еще один жилищный инцидент. Недовольные жильцы дома, в котором находится Фонд Винокура, обвинили артиста в незаконном захвате территории под парковку.
Ранее сообщалось, что Вадим Казаченко на шоу «Пусть говорят» попросил на коленях прощение у своей жены Ирины Аманти.