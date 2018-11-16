Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены Ирины Аманти
Вадим Казаченко в эфире шоу «Пусть говорят» встал перед своей супругой Ириной Аманти на колени, чтобы попросить у нее прощения за причиненную ей боль. Жена певца заявила, что ей совсем не нужно публичное выражение чувств, так как она давно простила артиста.
Многие поклонники Вадима Казаченко пристально наблюдают за конфликтом, который возник между теперешней женой и экс-супругой артиста. По словам Ирины Аманти, бывшая жена певца Ольга встречалась с разными мужчинами, из-за чего не заботилась о сыне Филиппе. Но сама девушка данные обвинения опровергает. Она считает, что в скором времени ребенок начнет спрашивать об отце. Вадим Казаченко в свою защиту заявил, что у него теплые чувства к ребенку. Более того, ранее он даже желал с ним общаться, однако агрессивное поведение Ольги мешало этому. Сейчас артист с Ириной Аманти надеются, что со временем скандальная история утихнет, и их оставят в покое.
Накануне Максим Галкин в соцсети Instagram показал фанатам подборку домашнего видео, где изображены члены его семьи.
Многие поклонники Вадима Казаченко пристально наблюдают за конфликтом, который возник между теперешней женой и экс-супругой артиста. По словам Ирины Аманти, бывшая жена певца Ольга встречалась с разными мужчинами, из-за чего не заботилась о сыне Филиппе. Но сама девушка данные обвинения опровергает. Она считает, что в скором времени ребенок начнет спрашивать об отце. Вадим Казаченко в свою защиту заявил, что у него теплые чувства к ребенку. Более того, ранее он даже желал с ним общаться, однако агрессивное поведение Ольги мешало этому. Сейчас артист с Ириной Аманти надеются, что со временем скандальная история утихнет, и их оставят в покое.
Накануне Максим Галкин в соцсети Instagram показал фанатам подборку домашнего видео, где изображены члены его семьи.