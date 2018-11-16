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Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены Ирины Аманти

Вадим Казаченко в эфире шоу «Пусть говорят» встал перед своей супругой Ириной Аманти на колени, чтобы попросить у нее прощения за причиненную ей боль. Жена певца заявила, что ей совсем не нужно публичное выражение чувств, так как она давно простила артиста.

Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены Ирины Аманти

Многие поклонники Вадима Казаченко пристально наблюдают за конфликтом, который возник между теперешней женой и экс-супругой артиста. По словам Ирины Аманти, бывшая жена певца Ольга встречалась с разными мужчинами, из-за чего не заботилась о сыне Филиппе. Но сама девушка данные обвинения опровергает. Она считает, что в скором времени ребенок начнет спрашивать об отце. Вадим Казаченко в свою защиту заявил, что у него теплые чувства к ребенку. Более того, ранее он даже желал с ним общаться, однако агрессивное поведение Ольги мешало этому. Сейчас артист с Ириной Аманти надеются, что со временем скандальная история утихнет, и их оставят в покое.

Вадим Казаченко публично попросил прощения у жены Ирины Аманти

Накануне Максим Галкин в соцсети Instagram показал фанатам подборку домашнего видео, где изображены члены его семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30

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