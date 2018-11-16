Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с Примадонной и детьми
Известный российский юморист Максим Галкин в своем аккаунте Instagram показал фолловерам подборку домашнего видео, на котором запечатлены члены его семьи. Трогательные кадры сопровождает композиция Веры Брежневой «Доброе утро».
В нарезку вошел: танец супругов, прогулка на мосту, а также моменты общения с близнецами Лизой и Гарри. Шоумен не стал комментировать ролик, сопроводив его только смайликом в виде сердца. Видео за сутки собрало свыше 1,8 миллионов одобрительных лайков и около 5,8 тысяч комментариев. Подписчики назвали Максима Галкина и Аллу Пугачеву «идеальной парой». Некоторые фанаты выразили свое восхищение внешним видом Примадонны.
Накануне Максим Галкин рассказал Басте, ведущему шоу Gazlive, почему он выбрал себе в жены именно Аллу Пугачеву.
В нарезку вошел: танец супругов, прогулка на мосту, а также моменты общения с близнецами Лизой и Гарри. Шоумен не стал комментировать ролик, сопроводив его только смайликом в виде сердца. Видео за сутки собрало свыше 1,8 миллионов одобрительных лайков и около 5,8 тысяч комментариев. Подписчики назвали Максима Галкина и Аллу Пугачеву «идеальной парой». Некоторые фанаты выразили свое восхищение внешним видом Примадонны.
Накануне Максим Галкин рассказал Басте, ведущему шоу Gazlive, почему он выбрал себе в жены именно Аллу Пугачеву.