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Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с Примадонной и детьми

Известный российский юморист Максим Галкин в своем аккаунте Instagram показал фолловерам подборку домашнего видео, на котором запечатлены члены его семьи. Трогательные кадры сопровождает композиция Веры Брежневой «Доброе утро».

Галкин показал нарезку видео семейной идиллии с Примадонной и детьми

В нарезку вошел: танец супругов, прогулка на мосту, а также моменты общения с близнецами Лизой и Гарри. Шоумен не стал комментировать ролик, сопроводив его только смайликом в виде сердца. Видео за сутки собрало свыше 1,8 миллионов одобрительных лайков и около 5,8 тысяч комментариев. Подписчики назвали Максима Галкина и Аллу Пугачеву «идеальной парой». Некоторые фанаты выразили свое восхищение внешним видом Примадонны.

Накануне Максим Галкин рассказал Басте, ведущему шоу Gazlive, почему он выбрал себе в жены именно Аллу Пугачеву.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:10

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