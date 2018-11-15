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В Краснодарском крае несколько людей пострадало в серьезном ДТП

На территории Краснодарского края ранним утром произошло довольно серьёзное ДТП. В результате происшествия, которое произошло вблизи Белозёрного, пострадало несколько людей.

В Краснодарском крае несколько людей пострадало в серьезном ДТП


Свидетели сообщили про аварию на автотрассе А-289Ю которая произошла ранним утром. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, занимаясь выяснением всех деталей ДТП. Как стало известно, столкнулись два легковых авто. По всей видимости "ВАЗ-2106" врезался на большой скорости в импортный минивэн. В данном случае удар пришёлся на заднюю часть иномарки. Затем её развернуло, а также выбросило на встречную полосу. Российское авто получило серьёзные повреждения. В настоящее время отсутствует полная информация о ДТП, однако в данном случае имеются пострадавшие. Стоит отметить, что к месту аварии приехали два авто "скорой помощи". Пока отсутствуют данные касательно состояния здоровья пассажиров автомобилей.

Раньше сообщалось о ДТП, произошедшем в Краснодарском крае. Во время столкновения поезда и грузовика пострадало 20 человек.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:33

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