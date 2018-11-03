В Краснодарском крае произошло ДТП с участием поезда и грузовика
На территории Краснодарского края произошло ДТП при участии грузовика и поезда. Это привело к тому, что практически 20 человек были травмированы. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
После столкновения большегруза и пассажирского поезда водителя грузового авто госпитализировали с многочисленными повреждениями. В ходе аварии пострадал также машинист с помощником. С жалобами на небольшие травмы к медицинским специалистам успели обратиться около 15 пассажиров поезда. В настоящее время один травмированный остается в тяжелом состоянии в больнице. Еще 2 человека получили травмы среднего уровня тяжести. Как стало известно, поезд №301 из Минска направлялся в Адлер. Он въехал в грузовое авто, когда оно выехало на железнодорожный переезд. При этом сигнализация исправно работала. В свою очередь машинист своевременно заметил появившуюся помеху, применив экстренное торможение. Однако вследствие маленького расстояния, данного столкновения нельзя было избежать.
Ранее стало известно, что водитель легкового авто в Москве насмерть сбил пешехода, скрывшись в итоге в неизвестном направлении.
После столкновения большегруза и пассажирского поезда водителя грузового авто госпитализировали с многочисленными повреждениями. В ходе аварии пострадал также машинист с помощником. С жалобами на небольшие травмы к медицинским специалистам успели обратиться около 15 пассажиров поезда. В настоящее время один травмированный остается в тяжелом состоянии в больнице. Еще 2 человека получили травмы среднего уровня тяжести. Как стало известно, поезд №301 из Минска направлялся в Адлер. Он въехал в грузовое авто, когда оно выехало на железнодорожный переезд. При этом сигнализация исправно работала. В свою очередь машинист своевременно заметил появившуюся помеху, применив экстренное торможение. Однако вследствие маленького расстояния, данного столкновения нельзя было избежать.
Ранее стало известно, что водитель легкового авто в Москве насмерть сбил пешехода, скрывшись в итоге в неизвестном направлении.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07