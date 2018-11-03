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В Москве водитель легковой машины насмерть сбил пешехода

В Москве водитель легкового авто сбил насмерть пешехода и в итоге скрылся. Представители правопорядка по факту данной смертельной аварии возбудили уголовное дело и проводят проверку.

В Москве водитель легковой машины насмерть сбил пешехода


В Новой Москве на проезжей части произошло ДТП с участием пешехода, а также иномарки. В результате данного происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Смертельная авария случилась в столичном регионе. По неизвестным пока причинам водитель легкового авто допустил наезд на мужчину, стоявшего на обочине дороги. Согласно предварительным данным, пешеходу было 36 лет. Вследствие удара пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП ещё до прибытия скорой помощи. Водитель, который устроил смертельную аварию, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в неизвестном направлении. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту этого происшествия.

Недавно в Сети появилась информация, что в Самарской области в доме во время пожара погибло трое детей возрастом от двух с половиной до восьми лет.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:36

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