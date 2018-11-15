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Американцы отправят на Луну роботов-разведчиков для поиска полезных ископаемых

Американский стартап Lunar Outpost, где работают бывшие инженеры NASA, намерен отправить на Луну роботов-разведчиков. Машины будут искать полезные ископаемые и создавать карту их местоположения.
Американцы отправят на Луну роботов-разведчиков для поиска полезных ископаемых

Представители Lunar Outpost решили сосредоточиться на добыче полезных ископаемых из спутника Земли, а не из астероидов. Специально для этой цели инженеры разрабатывают роботов Prospector, которые будут заниматься геологической разведкой планеты. Общий вес одной машины составит около десяти килограммов. Роботы способны исследовать поверхность Луны, брать пробы грунта, и отправлять данные на Землю.

По словам разработчиков, над обычными марсоходами и луноходами трудятся целые отделы в NASA, к тому же они требуют внимательного мониторинга. Роботы Prospector при помощи искусственного интеллекта будут связаны в единую сеть, а это значит, что десятью машинами сможет управлять всего один оператор, что существенно повысит их эффективность. К тому же малые габариты позволят экономить на доставке роботов на Луну.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:13

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