Американцы отправят на Луну роботов-разведчиков для поиска полезных ископаемых





Представители Lunar Outpost решили сосредоточиться на добыче полезных ископаемых из спутника Земли, а не из астероидов. Специально для этой цели инженеры разрабатывают роботов Prospector, которые будут заниматься геологической разведкой планеты. Общий вес одной машины составит около десяти килограммов. Роботы способны исследовать поверхность Луны, брать пробы грунта, и отправлять данные на Землю.По словам разработчиков, над обычными марсоходами и луноходами трудятся целые отделы в NASA, к тому же они требуют внимательного мониторинга. Роботы Prospector при помощи искусственного интеллекта будут связаны в единую сеть, а это значит, что десятью машинами сможет управлять всего один оператор, что существенно повысит их эффективность. К тому же малые габариты позволят экономить на доставке роботов на Луну.