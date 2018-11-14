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В Samsung запатентовали первый складной планшет, сгибающийся в двух местах

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработчики компании Samsung запатентовали первый складной планшет, сгибающийся в двух местах. Устройство будет оснащено двумя шарнирными механизмами, которое позволит уменьшить его площадь в собранном состоянии в три раза.

В Samsung запатентовали первый складной планшет, сгибающийся в двух местах

Эксперты отмечают, что в сложенном состоянии гаджет будет довольно толстым, однако вряд ли это будет критично и помешает комфортному использованию и переноске планшетного компьютера. По их мнению, у пользователя могут возникнуть сложности лишь при попытке положить его в карман слишком узких джинсов. По информации инсайдеров, новый планшет могут презентовать уже в следующем году. Патентные изображения устройства доступны по ссылке.

Отметим, что на минувшей неделе южнокорейские производители представили первый смартфон со сгибающимся дисплеем. Гаджет выйдет в марте следующего года. Его стоимость составит около 2 тысяч долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30

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