В Samsung запатентовали первый складной планшет, сгибающийся в двух местах
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что разработчики компании Samsung запатентовали первый складной планшет, сгибающийся в двух местах. Устройство будет оснащено двумя шарнирными механизмами, которое позволит уменьшить его площадь в собранном состоянии в три раза.
Эксперты отмечают, что в сложенном состоянии гаджет будет довольно толстым, однако вряд ли это будет критично и помешает комфортному использованию и переноске планшетного компьютера. По их мнению, у пользователя могут возникнуть сложности лишь при попытке положить его в карман слишком узких джинсов. По информации инсайдеров, новый планшет могут презентовать уже в следующем году. Патентные изображения устройства доступны по ссылке.
Отметим, что на минувшей неделе южнокорейские производители представили первый смартфон со сгибающимся дисплеем. Гаджет выйдет в марте следующего года. Его стоимость составит около 2 тысяч долларов.
Эксперты отмечают, что в сложенном состоянии гаджет будет довольно толстым, однако вряд ли это будет критично и помешает комфортному использованию и переноске планшетного компьютера. По их мнению, у пользователя могут возникнуть сложности лишь при попытке положить его в карман слишком узких джинсов. По информации инсайдеров, новый планшет могут презентовать уже в следующем году. Патентные изображения устройства доступны по ссылке.
Отметим, что на минувшей неделе южнокорейские производители представили первый смартфон со сгибающимся дисплеем. Гаджет выйдет в марте следующего года. Его стоимость составит около 2 тысяч долларов.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30