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Владу Кадони будет сложно найти работу за пределами «ДОМа-2»

Поклонники реалити-шоу «ДОМ-2» уже давно подметили, что Влад Кадони хотя и получил должность ведущего телестройки, но за ее пределами «веса» не имеет, и поэтому вряд ли ему удастся найти профильную работу за Периметром.

Внимательные зрители заметили, что в отличие от своих более успешных коллег – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, Кадони не разрешено участвовать в других шоу, и когда проект будет закрыт, Влад останется без работы.

Владу Кадони будет сложно найти работу за пределами «ДОМа-2»

От остальных участников Кадони отличается лишь большей зарплатой и возможность покидать территорию телестройки, возможно, поэтому Влад так любит принижать своих подопечных, тем самым выставляя себя в более выгодном свете.

Отсутствие каких-либо особых талантов и заслуг в телешоу сыграет рано или поздно с Кадони злую шутку, и он окажется «у разбитого корыта».

Владу Кадони будет сложно найти работу за пределами «ДОМа-2»

Напомним, что до скандальной телестройки Влад Кадони был финалистом шоу «Битва экстрасенсов», а помимо среднего и эзотерического имеет за плечами высшее образования по специальности психология.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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