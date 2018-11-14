Владу Кадони будет сложно найти работу за пределами «ДОМа-2»
Поклонники реалити-шоу «ДОМ-2» уже давно подметили, что Влад Кадони хотя и получил должность ведущего телестройки, но за ее пределами «веса» не имеет, и поэтому вряд ли ему удастся найти профильную работу за Периметром.
Внимательные зрители заметили, что в отличие от своих более успешных коллег – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, Кадони не разрешено участвовать в других шоу, и когда проект будет закрыт, Влад останется без работы.
От остальных участников Кадони отличается лишь большей зарплатой и возможность покидать территорию телестройки, возможно, поэтому Влад так любит принижать своих подопечных, тем самым выставляя себя в более выгодном свете.
Отсутствие каких-либо особых талантов и заслуг в телешоу сыграет рано или поздно с Кадони злую шутку, и он окажется «у разбитого корыта».
Напомним, что до скандальной телестройки Влад Кадони был финалистом шоу «Битва экстрасенсов», а помимо среднего и эзотерического имеет за плечами высшее образования по специальности психология.
Внимательные зрители заметили, что в отличие от своих более успешных коллег – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, Кадони не разрешено участвовать в других шоу, и когда проект будет закрыт, Влад останется без работы.
От остальных участников Кадони отличается лишь большей зарплатой и возможность покидать территорию телестройки, возможно, поэтому Влад так любит принижать своих подопечных, тем самым выставляя себя в более выгодном свете.
Отсутствие каких-либо особых талантов и заслуг в телешоу сыграет рано или поздно с Кадони злую шутку, и он окажется «у разбитого корыта».
Напомним, что до скандальной телестройки Влад Кадони был финалистом шоу «Битва экстрасенсов», а помимо среднего и эзотерического имеет за плечами высшее образования по специальности психология.