Владу Кадони будет сложно найти работу за пределами «ДОМа-2»





Внимательные зрители заметили, что в отличие от своих более успешных коллег – Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, Кадони не разрешено участвовать в других шоу, и когда проект будет закрыт, Влад останется без работы.От остальных участников Кадони отличается лишь большей зарплатой и возможность покидать территорию телестройки, возможно, поэтому Влад так любит принижать своих подопечных, тем самым выставляя себя в более выгодном свете.Отсутствие каких-либо особых талантов и заслуг в телешоу сыграет рано или поздно с Кадони злую шутку, и он окажется «у разбитого корыта».Напомним, что до скандальной телестройки Влад Кадони был финалистом шоу «Битва экстрасенсов», а помимо среднего и эзотерического имеет за плечами высшее образования по специальности психология.