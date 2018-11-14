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Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry TRD

Toyota на автосалоне в Лос-Анджелесе представит версии Avalon, а также Camry TRD. Avalon наделят агрессивным экстерьером с чёрными глянцевыми вставками, спортивными боковыми юбками, уникальными легкосплавными дисками.

Toyota в Лос-Анджелесе представит Avalon и Camry TRD

Также спортивный стиль заметен и в салоне, потому что седан внутри обтянут чёрной кожей, а также замшевыми сидениями с контрастной красной строчкой. В салоне имеются вышитые подголовники, специальные коврики, красные ремни безопасности. Новая Camry TRD обладает чёрной контрастной крышей, агрессивной передней частью. Модель наделили глянцевым чёрным диффузором, обновлённым задним крылом, выхлопной системой TRD. Салон обтянули чёрной и красной кожей. На полу авто уложены фирменные коврики TRD. Avalon TRD оснащается 3,5-литровым силовым агрегатом V6 на 268 лошадиных сил. Версию Camry TRD предлагают с четырёхцилиндровым 2,5-литровым силовым агрегатом или 3,5-литровым V6. Двигатель генерирует 301 лошадиную силу.

Новостное издание "ДНИ24" ранее получило информацию, что в Лос-Анджелесе уже в конце ноября презентуют транспортное средство версии BMW M340i.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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