В «Связном» можно приобрети Samsung Galaxy Note 9 на выгодных условиях





Для приобретения гаджета на таких условиях необходимо оформить рассрочку без первого платежа. Ежемесячный платеж составляет 2990 рублей. Таким образом стоимость смартфона с премиальными характеристиками составляет 71760 рублей. Отмечается, что в акции могут принимать участие лишь совершеннолетние лица.Смартфон Samsung Galaxy Note 9 оснащен чипом оперативной памяти объемом 6 гигабайт и 128 гигабайтами постоянной памяти. Девайс работает на базе процессора Exynos 9810 с тактовой частотой 2,7 ГГц. Super AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма с разрешением 2960х1440 пикселей. Камеры смартфона делают снимки качеством 12+12 и 8 мегапикселей. Устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68, поддерживает технологию NFC для работы с платежной системой Samsung Pay.