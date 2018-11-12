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Светлана Лобода на концерте в Германии показала эффектное декольте

Знаменитая украинская и российская певица Светлана Лобода опубликовала видеоролик в своем блоге Instagram с одного из концертов в Германии. На сцене артистка появилась в коротком эффектном платье черного цвета с глубоким декольте. Бытует мнение, что данная страна выбрана неспроста.
Светлана Лобода на концерте в Германии показала эффектное декольте

На сегодняшний день Светлана Лобода находится в Германии с гастрольным туром. Поклонники раскупили билеты почти сразу после того, как она объявила о том, что собирается в тур по европейским странам. Не так давно певица в своем Instagram решила поделиться со своими подписчиками небольшим фрагментом выступления в городе Дюссельдорф. В качестве концертного костюма Лобода остановила свой выбор на маленьком блестящем платье с глубоким вырезом. Однако его крой позволил ей смело двигаться на сцене, не опасаясь неловких ситуаций.

В зале собрались настоящие фанаты певицы, они подпевали почти каждой песне, а в завершении концерта громко ей аплодировали. Ходят слухи, что выступления в этой стране запланированы не просто так, ведь там проживает солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По мнению многих, свою младшую дочь Лобода родила именно от него.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:29

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