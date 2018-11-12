Светлана Лобода на концерте в Германии показала эффектное декольте
Знаменитая украинская и российская певица Светлана Лобода опубликовала видеоролик в своем блоге Instagram с одного из концертов в Германии. На сцене артистка появилась в коротком эффектном платье черного цвета с глубоким декольте. Бытует мнение, что данная страна выбрана неспроста.
На сегодняшний день Светлана Лобода находится в Германии с гастрольным туром. Поклонники раскупили билеты почти сразу после того, как она объявила о том, что собирается в тур по европейским странам. Не так давно певица в своем Instagram решила поделиться со своими подписчиками небольшим фрагментом выступления в городе Дюссельдорф. В качестве концертного костюма Лобода остановила свой выбор на маленьком блестящем платье с глубоким вырезом. Однако его крой позволил ей смело двигаться на сцене, не опасаясь неловких ситуаций.
В зале собрались настоящие фанаты певицы, они подпевали почти каждой песне, а в завершении концерта громко ей аплодировали. Ходят слухи, что выступления в этой стране запланированы не просто так, ведь там проживает солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По мнению многих, свою младшую дочь Лобода родила именно от него.
На сегодняшний день Светлана Лобода находится в Германии с гастрольным туром. Поклонники раскупили билеты почти сразу после того, как она объявила о том, что собирается в тур по европейским странам. Не так давно певица в своем Instagram решила поделиться со своими подписчиками небольшим фрагментом выступления в городе Дюссельдорф. В качестве концертного костюма Лобода остановила свой выбор на маленьком блестящем платье с глубоким вырезом. Однако его крой позволил ей смело двигаться на сцене, не опасаясь неловких ситуаций.
В зале собрались настоящие фанаты певицы, они подпевали почти каждой песне, а в завершении концерта громко ей аплодировали. Ходят слухи, что выступления в этой стране запланированы не просто так, ведь там проживает солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По мнению многих, свою младшую дочь Лобода родила именно от него.