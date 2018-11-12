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Билеты на концерты воссоединившейся группы Spice Girls были раскуплены за считанные минуты

Небывалый ажиотаж вызвали онлайн-продажи билетов на концерты воссоединившейся группы Spice Girls. В результате в гастрольном туре организаторам пришлось увеличить количество концертов.

Билеты на концерты воссоединившейся группы Spice Girls были раскуплены за считанные минуты

За время отсутствия певиц на сцене поклонники успели истосковаться, билеты на концерты британской группы Spice Girls были раскуплены буквально за несколько минут. По словам Эндрю Парсонса, главы компании Ticketmaster, пользователи буквально атаковали сайт, горя желанием приобрести билет. Очередь достигла 700 тысяч человек, что стало рекордом. При таком раскладе артистки могли бы целый год выступать с аншлагом. Организаторы тура из-за большого спроса решили добавить ещё три выступления – в Ковентри, Манчестере и Лондоне, а также Spice Girls выступит в Бристоле, Эдинбурге и Сандерленде. Ожидается, что общая прибыль от гастрольного тура составит 2,8 миллиона долларов.

Группа Spice Girls была организована в 1994 году, в её состав входили Виктория Адамс (ныне Бэкхем), Мел Си, Эмма Баттон, Мел Би и Джери Холлиуэлл. Однако после воссоединения коллектив выступит вчетвером, так как Виктория не сможет участвовать в туре из-за имеющихся обязательств.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:04

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