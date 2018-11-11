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Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей в конце недели стали обсуждать снимок нового памятника в Москве. Согласно предположениям, Саввинскую набережную украсили рогом единорога.

Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил пользователей соцсетей


Между тем комментаторы заявили, что это больше похоже на фаллос, чем на часть мифического существа. Организаторами памятника была описана некая легенда с указанием Новодевичьего монастыря, графа Сен-Жермена, золота тамплиеров, а также самого единорога, который охранял сокровища, спрятанные от фаворита Екатерины Второй. Между тем ссылка делалась на книгу известного экскурсовода. Проведя проверку, не было обнаружено каких-либо указаний на данную представленную легенду непосредственно в трудах Ирины Сергиевской – москвоведа.

По словам авторов памятника, история значительно была дополнена вымыслом. Многие пользователи не смогли в памятнике узнать рог единорога. Они признали небольшой монумент фаллическим символом. Стоит отметить, что рядом на табличке предлагается потереть его для привлечения удачи.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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