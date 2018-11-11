Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил пользователей соцсетей





Между тем комментаторы заявили, что это больше похоже на фаллос, чем на часть мифического существа. Организаторами памятника была описана некая легенда с указанием Новодевичьего монастыря, графа Сен-Жермена, золота тамплиеров, а также самого единорога, который охранял сокровища, спрятанные от фаворита Екатерины Второй. Между тем ссылка делалась на книгу известного экскурсовода. Проведя проверку, не было обнаружено каких-либо указаний на данную представленную легенду непосредственно в трудах Ирины Сергиевской – москвоведа.По словам авторов памятника, история значительно была дополнена вымыслом. Многие пользователи не смогли в памятнике узнать рог единорога. Они признали небольшой монумент фаллическим символом. Стоит отметить, что рядом на табличке предлагается потереть его для привлечения удачи.