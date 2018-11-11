Новый памятник в Москве в форме фаллоса удивил пользователей соцсетей
Пользователи социальных сетей в конце недели стали обсуждать снимок нового памятника в Москве. Согласно предположениям, Саввинскую набережную украсили рогом единорога.
Между тем комментаторы заявили, что это больше похоже на фаллос, чем на часть мифического существа. Организаторами памятника была описана некая легенда с указанием Новодевичьего монастыря, графа Сен-Жермена, золота тамплиеров, а также самого единорога, который охранял сокровища, спрятанные от фаворита Екатерины Второй. Между тем ссылка делалась на книгу известного экскурсовода. Проведя проверку, не было обнаружено каких-либо указаний на данную представленную легенду непосредственно в трудах Ирины Сергиевской – москвоведа.
По словам авторов памятника, история значительно была дополнена вымыслом. Многие пользователи не смогли в памятнике узнать рог единорога. Они признали небольшой монумент фаллическим символом. Стоит отметить, что рядом на табличке предлагается потереть его для привлечения удачи.
Между тем комментаторы заявили, что это больше похоже на фаллос, чем на часть мифического существа. Организаторами памятника была описана некая легенда с указанием Новодевичьего монастыря, графа Сен-Жермена, золота тамплиеров, а также самого единорога, который охранял сокровища, спрятанные от фаворита Екатерины Второй. Между тем ссылка делалась на книгу известного экскурсовода. Проведя проверку, не было обнаружено каких-либо указаний на данную представленную легенду непосредственно в трудах Ирины Сергиевской – москвоведа.
По словам авторов памятника, история значительно была дополнена вымыслом. Многие пользователи не смогли в памятнике узнать рог единорога. Они признали небольшой монумент фаллическим символом. Стоит отметить, что рядом на табличке предлагается потереть его для привлечения удачи.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00