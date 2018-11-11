На первых дорожных тестах заметили новую версию Mercedes-Benz CLA
Новая версия Mercedes-Benz CLA была замечена на своих первых своих дорожных тестах Согласно предварительной информации, транспортное средство должны запустить в продажу уже в начале 2020 г.
Транспортное средство наделили обновлённым дизайном. В первую очередь авто отличается от своего предшественника наличием радиаторной решётки в стиле Panamericana. Автомобиль также получил профиль, который визуально напоминал купе благодаря удлиненному салону. Раньше представители компании сообщали, что планируют выпустить минимум три вариации Mercedes-Benz CLA. Они будут отличаться мощностью двигателей и прочими особенностями. Для автомобиля в качестве платформы использовали MFA, рассчитанную непосредственно на передний привод. Это пока все сведения о технических характеристиках будущей флагманской версии седана.
В Сети недавно появилась информация о названии нового пикапа Jeep. Транспортное средство получило «имя» - Scrambler.
Транспортное средство наделили обновлённым дизайном. В первую очередь авто отличается от своего предшественника наличием радиаторной решётки в стиле Panamericana. Автомобиль также получил профиль, который визуально напоминал купе благодаря удлиненному салону. Раньше представители компании сообщали, что планируют выпустить минимум три вариации Mercedes-Benz CLA. Они будут отличаться мощностью двигателей и прочими особенностями. Для автомобиля в качестве платформы использовали MFA, рассчитанную непосредственно на передний привод. Это пока все сведения о технических характеристиках будущей флагманской версии седана.
В Сети недавно появилась информация о названии нового пикапа Jeep. Транспортное средство получило «имя» - Scrambler.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:32