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Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в дерзком образе

Известная российская актриса Екатерина Шпица посетила мероприятие, которое организовал глянцевый журнал «ОК!». В качестве наряда она выбрала платье с леопардовым принтом. Поклонники оценили образ кумира, посмотрев фото в Instagram.
Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в дерзком образе

Екатерина Шпица оказалась в списке приглашенных на премию «Больше, чем звезды», которая, к слову прошла в столице в 3 раз за этот год. На красной дорожке актриса продемонстрировала длинное облегающее платье с глубоким вырезом. Но самой вызывающей деталью был не сам вырез, а леопардовый принт по всей длине наряда. Дерзкий образ Шпица подчеркнула прической «мокрый эффект» и яркими губами, накрашенными красной помадой.

В своем блоге Instagram актриса опубликовала снимок с церемонии, а в комментариях отметила, что данный вечер был прекрасным, и поблагодарила всех, кто принимал участие в создании ее образа. Читатели оценили миниатюрную фигуру кумира.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:07

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