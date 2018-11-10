Екатерина Шпица посетила светское мероприятие в дерзком образе





Екатерина Шпица оказалась в списке приглашенных на премию «Больше, чем звезды», которая, к слову прошла в столице в 3 раз за этот год. На красной дорожке актриса продемонстрировала длинное облегающее платье с глубоким вырезом. Но самой вызывающей деталью был не сам вырез, а леопардовый принт по всей длине наряда. Дерзкий образ Шпица подчеркнула прической «мокрый эффект» и яркими губами, накрашенными красной помадой.В своем блоге Instagram актриса опубликовала снимок с церемонии, а в комментариях отметила, что данный вечер был прекрасным, и поблагодарила всех, кто принимал участие в создании ее образа. Читатели оценили миниатюрную фигуру кумира.