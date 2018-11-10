АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook Pro 13

Представители компании Apple подтвердили проблемы, связанные с устройствами iPhone X предпоследней серии, а также MacBook Pro 13. Пресс-служба компании сообщает про запуск программы по сервисному бесплатному обслуживанию бракованных гаджетов.

В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook Pro 13


«Яблочники» подтвердили, что у версий iPhone X, которые производили с сентября прошлого года по сентябрь текущего года, имеются проблемы с сенсорным дисплеем. В данном случае сенсоры некоторых экранов просто не реагируют на прикосновения. При этом другие активизируются самостоятельно. По словам представителей Apple, у проблемных устройств произведут бесплатную замену экранов.

В компании также подтвердили проблему с ноутбуками MacBook на 13 дюймов, выпускавшихся с июня прошлого по июнь текущего года. В устройствах некоторые твердотельные накопители SSD могут выйти из строя. Это приведёт в итоге к потере данных. Специалисты сервисных «яблочных» центров готовы заменить бесплатно жесткие диски. В Apple сообщили, что возместят стоимость ремонта устройства MacBook Pro пользователям, которые столкнулись ранее с данной проблемой.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone XR будут иметь возможность расширять уведомления за счёт длительного нажатия на экран.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минеральная вода может принести вред здоровью
Названы 10 привычек, которые позволят человеку
Максим Матвеев показал поклонникам идеальный торс
Из московского магазина Apple похитили 32 айфона
В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook
Анастасия Волочкова считает детей своими
Танцор Евгений Папунаишвили в эфире признался,
Зрительный контакт поможет избежать лжи - Ученые
Редкую серебристую лису заметили в английском
Ольга Бузова во время танцевального флешмоба
Ученые обнаружили новый тип вулканического пепла
Валерий Меладзе опубликовал совместное фото с
Ученые: Употребление ананаса поможет уменьшить
Ученые: В облаках Венеры может существовать жизнь
Ксению Бородину раскритиковали за подаренный мужу
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Модель Jeep Renegade в России стала дороже
Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу
На Женевском автосалоне представят лимузин и
В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9
Shadow Creator представила самодостаточный шлем
Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила
Галина Польских рассказала журналистам о поездке
Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку
Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии
Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе
Просмотреть все новости