В Apple потвердили проблемы с iPhone X и MacBook Pro 13
Представители компании Apple подтвердили проблемы, связанные с устройствами iPhone X предпоследней серии, а также MacBook Pro 13. Пресс-служба компании сообщает про запуск программы по сервисному бесплатному обслуживанию бракованных гаджетов.
«Яблочники» подтвердили, что у версий iPhone X, которые производили с сентября прошлого года по сентябрь текущего года, имеются проблемы с сенсорным дисплеем. В данном случае сенсоры некоторых экранов просто не реагируют на прикосновения. При этом другие активизируются самостоятельно. По словам представителей Apple, у проблемных устройств произведут бесплатную замену экранов.
В компании также подтвердили проблему с ноутбуками MacBook на 13 дюймов, выпускавшихся с июня прошлого по июнь текущего года. В устройствах некоторые твердотельные накопители SSD могут выйти из строя. Это приведёт в итоге к потере данных. Специалисты сервисных «яблочных» центров готовы заменить бесплатно жесткие диски. В Apple сообщили, что возместят стоимость ремонта устройства MacBook Pro пользователям, которые столкнулись ранее с данной проблемой.
Ранее сообщалось, что владельцы iPhone XR будут иметь возможность расширять уведомления за счёт длительного нажатия на экран.
«Яблочники» подтвердили, что у версий iPhone X, которые производили с сентября прошлого года по сентябрь текущего года, имеются проблемы с сенсорным дисплеем. В данном случае сенсоры некоторых экранов просто не реагируют на прикосновения. При этом другие активизируются самостоятельно. По словам представителей Apple, у проблемных устройств произведут бесплатную замену экранов.
В компании также подтвердили проблему с ноутбуками MacBook на 13 дюймов, выпускавшихся с июня прошлого по июнь текущего года. В устройствах некоторые твердотельные накопители SSD могут выйти из строя. Это приведёт в итоге к потере данных. Специалисты сервисных «яблочных» центров готовы заменить бесплатно жесткие диски. В Apple сообщили, что возместят стоимость ремонта устройства MacBook Pro пользователям, которые столкнулись ранее с данной проблемой.
Ранее сообщалось, что владельцы iPhone XR будут иметь возможность расширять уведомления за счёт длительного нажатия на экран.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:44