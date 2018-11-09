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Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления благодаря длительному нажатию на экран

Владельцы iPhone XR представилась возможность расширения уведомления за счёт длительного нажатия на экран. Новая возможность доступна в рамках обновления iOS 12.1.1 beta 2.

Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления благодаря длительному нажатию на экран


После удачного тестирования, этой возможностью смогут воспользоваться владельцы прочих версий iPhone. В очередном обновлении iPhone XR разработчики Apple предложили использовать 3D Touch, для расширения уведомления. В свою очередь функция Haptic Touch обеспечит включение новой возможности после удерживания пробела. Данная новая возможность является доступной пользователям iPhone XR уже после обновления iOS 12.1.1. Эта новинка доступна всем зарегистрированным в Apple как бета-тестер для iOS.

Все юзеры iPhone после успешного тестирования увидят новую функцию уже в окончательной версии ПО. Для версий iPhone XS, а также iPhone XS Max будут быстро появляться расширенные уведомления, так как устройства четко следят за производимыми нажатиями на экране.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:54

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