Владельцы iPhone XR смогут расширять уведомления благодаря длительному нажатию на экран





После удачного тестирования, этой возможностью смогут воспользоваться владельцы прочих версий iPhone. В очередном обновлении iPhone XR разработчики Apple предложили использовать 3D Touch, для расширения уведомления. В свою очередь функция Haptic Touch обеспечит включение новой возможности после удерживания пробела. Данная новая возможность является доступной пользователям iPhone XR уже после обновления iOS 12.1.1. Эта новинка доступна всем зарегистрированным в Apple как бета-тестер для iOS.Все юзеры iPhone после успешного тестирования увидят новую функцию уже в окончательной версии ПО. Для версий iPhone XS, а также iPhone XS Max будут быстро появляться расширенные уведомления, так как устройства четко следят за производимыми нажатиями на экране.