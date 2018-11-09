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Маска из голубой глины поможет женщинам избавиться от дряблого живота

Эксперты выяснили, что маска из голубой глины, которая обойдется совсем не дорого, поможет женщинам избавиться от дряблого живота. Данное средство можно сделать в домашних условиях, приобретя все необходимые ингредиенты в аптеке.
Маска из голубой глины поможет женщинам избавиться от дряблого живота

Они утверждают, что маска, в состав которой входит витамины А и Е, а также голубая глина, поможет женщинам родившим детей избавится от дряблого живота. Также специалисты сообщили, что эффект от данного средства будет заметен уже после первого применения. Маску следует нанести на проблемную область живота и оставить на 20-30 минут, после чего ее нужно смыть теплой водой. Для улучшения действия данного средства следует предварительно использовать скраб из крупной соли и растительного масла.

Эксперты сообщают, что голубая глина не дает аллергических реакций и обновляет кожу, что и придает ей упругости. Витамины А и Е способствует уменьшению жира под кожей.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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