Полиция начала проверки по факту драки на проекте "Дом-2"





Амбициозные участники стараются проявить себя в реалити-шоу за счёт потасовок, которые теперь стали заканчиваться весьма плачевно.Последняя безобразная драка Ольги Сударкиной и Натальи Игруновой тому показатель. Она уже привлекла внимание не только болельщиков, но и правоохранителей.Мы уже сообщали, что Игрунова написала заявление в полицию на Сударкину. И если она не посадят обидчицу в тюрьму, то хотя бы хочет взыскать с неё компенсацию за жуткие увечья. Разумеется, Ольга очень боится, ведь ей грозит реальный срок, а доказательства вины видели миллионы зрителей.Полицейские сразу заинтересовались событиями на телепроекте после того, как к ним попало заявление от Натальи. Была инициирована проверка по всем фактам рукоприкладства и прочих нарушений на этом популярном, но скандальном телешоу.Уже поползли слухи об официальном распоряжении о закрытии "Дома-2", а зрители в первую очередь просят разобраться с Ольгой Орловой, которая вступилась за Сударкину. Большинство просит уволить бывшую певицу "Блестящих", непонятно как попавшую на этот проект.