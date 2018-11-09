АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Полиция начала проверки по факту драки на проекте "Дом-2"

На скандальном телепроекте "Дом-2" драки в последнее время происходят всё чаще и чаще.

Амбициозные участники стараются проявить себя в реалити-шоу за счёт потасовок, которые теперь стали заканчиваться весьма плачевно.

Полиция начала проверки по факту драки на проекте "Дом-2"

Последняя безобразная драка Ольги Сударкиной и Натальи Игруновой тому показатель. Она уже привлекла внимание не только болельщиков, но и правоохранителей.

Мы уже сообщали, что Игрунова написала заявление в полицию на Сударкину. И если она не посадят обидчицу в тюрьму, то хотя бы хочет взыскать с неё компенсацию за жуткие увечья. Разумеется, Ольга очень боится, ведь ей грозит реальный срок, а доказательства вины видели миллионы зрителей.

Полиция начала проверки по факту драки на проекте "Дом-2"

Полицейские сразу заинтересовались событиями на телепроекте после того, как к ним попало заявление от Натальи. Была инициирована проверка по всем фактам рукоприкладства и прочих нарушений на этом популярном, но скандальном телешоу.

Уже поползли слухи об официальном распоряжении о закрытии "Дома-2", а зрители в первую очередь просят разобраться с Ольгой Орловой, которая вступилась за Сударкину. Большинство просит уволить бывшую певицу "Блестящих", непонятно как попавшую на этот проект.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин не планирует переносить гастроли
Телепроект "Дом-2" оплатит свадьбу Саши Черно и
Мама Ольги Бузовой назвала беременность дочери
Ольга Бузова и Витя АК-47 презентовали клип на
Полиция начала проверки по факту драки на проекте
Учёные назвали неожиданную опасность недосыпания
Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова после травмы
Уфолог зафиксировал мистический голос во время
Сергей Жуков назвал главную причину расставания
«Яндекс.Такси» выходит на рынок Финляндии
Средиземноморская диета помогает похудеть и
В Сети опубликовали фото новейшей версии седана
В Harley-Davidson показали первый электробайк
Разработчики Aston Martin назвали сроки выпуска
Назван победитель конкурса на лучшее IT-решение
Татьяна Лазарева заявила о своём новом проекте на
Ученые: Частые перепады настроения могут
Caviar представила украшенные старинными играми
NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан
Толщина вентилятора SilverStone FN124 составляет
Актёр Фёдор Добронравов показал в Instagram
Citroen выпустил два новых минивэна для России
В Китае заменили телеведущего компьютерной
25-летняя дочь Сергея Шнурова в нижнем белье
В новом Apple MacBook Air можно будет легко
Актриса Анна Михалкова показала поклонникам
В Госдуме предложили лишить Михаила Ефремова
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео
Разработчики назвали дату выхода второго
Ученые разработали способ доставки лекарств в
Просмотреть все новости