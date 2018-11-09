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Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова после травмы могла ослепнуть

Мы уже сообщали, что на скандальном телепроекте "Дом-2" была избита Наталья Игрунова.

А вот последствия потасовки могли оказаться для неё весьма серьезными.

Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова после травмы могла ослепнуть

Сама Наташа рассказывает, что на следующий день после избиения она полетела в Москву. И именно своевременное вмешательство медиков помогло ей избежать тяжелых последствий.

"Перелёт перенесла тяжело: меня рвало, и всё болело. Как только я приземлилась, меня повезли в больницу. Врачи поставили заключение: перелом со смещением медиальной и нижней стенок орбиты. Меня не сразу стали оперировать. Все ждали, когда спадёт отёк. Хирурги поставили сетку и четыре шурупчика. Если бы я отказалась от операции, то я бы потеряла зрение и глаз", - делится жуткими подробностями Игрунова.

Девушка рассказывает, что ее очень поддержала мама.

Избитая на "Доме-2" Наталья Игрунова после травмы могла ослепнуть

"Я практически ежедневно в своих мыслях благодарю свою маму. Так что, сегодня, я не впервые говорю ей "спасибо"...я благодарю тебя за то что ты отдала мне столько сил, столько огромного ежедневного труда, чтобы вырастить меня", - говорит Наташа.

Игрунова отмечает, что мама настоящий друг и всегда находится на ее стороне. Наталья продолжает учиться у своей матери всему самому лучшему и говорит, что будет стараться быть хорошей дочкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

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