В Сети опубликовали фото новейшей версии седана Nissan Almera
В сети опубликовали снимки новейшей версии седана Nissan Almera, который недавно был выпущен с конвейера. Хотя раньше появлялись уже слухи о том, что будет приостановлена работа над этой моделью, японский бренд на самом деле заинтересовался в дальнейших продажах версии Nissan Almera.
Транспортное средство нового поколения представили в комплектации Comfort Plus. Авто обладает тёмным оттенком кузова. Эту версию можно приобрести в Российской Федерации по цене в 762 000 рублей. Хотя последнюю генерацию будут выпускать ограниченный период времени, основные дилерские центры смогут получить достаточное количество экземпляров транспортного средства. Согласно предположениям производителя, новых выпущенных Nissan Almera будет достаточно, чтобы обеспечить спрос до начала будущего года.
Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут на мотор-шоу в Гуанчжоу 16 ноября.
Транспортное средство нового поколения представили в комплектации Comfort Plus. Авто обладает тёмным оттенком кузова. Эту версию можно приобрести в Российской Федерации по цене в 762 000 рублей. Хотя последнюю генерацию будут выпускать ограниченный период времени, основные дилерские центры смогут получить достаточное количество экземпляров транспортного средства. Согласно предположениям производителя, новых выпущенных Nissan Almera будет достаточно, чтобы обеспечить спрос до начала будущего года.
Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут на мотор-шоу в Гуанчжоу 16 ноября.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00