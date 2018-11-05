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Купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут 16 ноября в Гуанчжоу на мотор-шоу

Китайцы разрабатывают купеобразный кроссовер Changan CS85. Его 16 ноября покажут в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу. Паркетник после дебюта отправят на рынок, где он составит конкуренцию баварским BMW X4.

Купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут 16 ноября в Гуанчжоу на мотор-шоу


Основой кросс-купе Changan CS85 выступает платформа версии CS75, которая является бестселлером марки. Новинка по размерам похожа на Mercedes GLC Coupe, а также BMW X4. Размеры авто составляют 4720х1845х1665 мм, а колесная база -2705 мм. Версия Changan CS85 отличается от CS75 другой радиаторной решеткой, бамперами, полностью светодиодной оптикой, задними LED-фонарями, которые похожи на те, которые устанавливаются на модели BMW X4. Новинка получила удобные кресла, систему мультимедиа, управляемую голосовыми командами, улучшенный блок климатической установки, электронный селектор АКПП, виртуальный кокпит, другую фронтальную панель.

Силовая линейка авто представлена 1.5/2.0-литровыми двигателями на 178 и 233 лошадиных сил. Первый мотор работает с 6-АКПП, а второй с 8-АКПП Aisin. Версия Changan CS85 расценивается от 1,142 – 1,894 миллионов рублей.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:25

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