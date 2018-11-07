АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за то, что он заплатил 3,2 млн рублей за совместный онлайн-курс и ничего не получил

Учредитель акселератора онлайн-школ ACCEL1.ru Дмитрий Юрченко планировал сделать коллективный онлайн-курс с бывшим кандидатом в президенты России 2018 Ксенией Собчак и даже дал аванс, после чего менеджер знаменитости прекратил отвечать на его звонки и сообщения.

Как стало известно, Дмитрий Юрченко намеревался создать с Ксенией Собчак для «FreePublicitySchool» онлайн-курс и даже внес предоплату в размере 3,2 миллиона рублей. После этого Кирилл Суханов – официальный менеджер скандальной журналистки перестал отвечать на его звонки и письма, из-за чего мероприятие, которое было запланировано на 11 сентября, сорвалось.

Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за то, что он заплатил 3,2 млн рублей за совместный онлайн-курс и ничего не получил

На данный момент Юрченко пытается вернуть свои деньги, но все безуспешно, ведь менеджер продолжает не выходить на связь. Оказывается, что предприниматель предложил Суханову возобновить сотрудничество весной 2019 года и даже был готов снова внести аванс, а чуть позже и оставшуюся сумму.

Впрочем, менеджер Ксении Собчак отказался от сотрудничества. Сейчас же Дмитрий Юрченко уже начал вести консультацию с адвокатами и даже пообещал своим подписчикам в социальной сети Facebook, что скоро начнет их развлекать «судебной волокитой».

Нужно сказать, что самого предпринимателя многие знают благодаря программе «The Ostrov», которая своей концепцией чем-то напоминала телешоу «Последний герой». Юрченко планировал запустить проект на Мальдивах и даже успел распродать билеты. В результате шоу «The Ostrov» потерпело неудачу и закрылось с многомиллионными кредитами.

Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за то, что он заплатил 3,2 млн рублей за совместный онлайн-курс и ничего не получил

До этого Дмитрий Юрченко работал в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал» и проходил обучение в бизнес-школе «Сколково». После окончания школы он решил основать стартап под названием «Кнопка жизни», где он производил гаджеты для непредвиденных вызовов помощи престарелым и малоподвижным людям.

Данный проект завлек многомиллионные инвестиции. К примеру, учредитель «1C-Papyc» вложил в проект 30 тысяч долларов, а партнер фонда «Venture Angels» - Виталий Полехин вложил 100 тысяч долларов. В итоге Дмитрий Юрченко ушел из проекта.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В МГУ предложили учить в школах
Житель Новосибирска устроил массовое ДТП, убегая
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко мирно
Ученые обнаружили таинственные объекты на
В результате ДТП на Ставрополье погибли два
Ученые раскрыли вклад дёгтя в процветание
Безобидное видео про детей Аллы Пугачевой стало
Загрязнённый воздух провоцирует развитие аутизма
NASA поделилось фото «разбившейся летающей
Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для
Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo
Юлия Меньшова показала архивное фото с родителями
Ford Mustang Bullitt попал на видео на трассе
Медики рассказали, как избежать простудных
Овдовевшая Марина Зудина расплакалась, услышав
Volkswagen в октябре на российском рынке показал
Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за
Актриса из "Игры престолов" намекнула на
ЦВО получит самолет Ан-148-100Е до конца ноября
В Москве нашли дом-хамелеон
LG начинает продажи «состаренной» версии
Xiaomi пригласила поклонников бренда на «самую
Xiaomi представила «умный» очиститель воздуха Mi
Ольга Бузова, Киркоров и Рутковская скупили всю
Адвокат Евгения Петросяна рассказал о домашнем
Ким Кардашьян в бикини оседлала слона
Skoda показала салон нового хэтчбека Scala
Между Иосифом Оганесяном и Сашей Черно произошла
В Европе продажи Apple снизились после после
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Просмотреть все новости