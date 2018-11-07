Предприниматель пригрозил судом Ксении Собчак за то, что он заплатил 3,2 млн рублей за совместный онлайн-курс и ничего не получил





Как стало известно, Дмитрий Юрченко намеревался создать с Ксенией Собчак для «FreePublicitySchool» онлайн-курс и даже внес предоплату в размере 3,2 миллиона рублей. После этого Кирилл Суханов – официальный менеджер скандальной журналистки перестал отвечать на его звонки и письма, из-за чего мероприятие, которое было запланировано на 11 сентября, сорвалось.На данный момент Юрченко пытается вернуть свои деньги, но все безуспешно, ведь менеджер продолжает не выходить на связь. Оказывается, что предприниматель предложил Суханову возобновить сотрудничество весной 2019 года и даже был готов снова внести аванс, а чуть позже и оставшуюся сумму.Впрочем, менеджер Ксении Собчак отказался от сотрудничества. Сейчас же Дмитрий Юрченко уже начал вести консультацию с адвокатами и даже пообещал своим подписчикам в социальной сети Facebook, что скоро начнет их развлекать «судебной волокитой».Нужно сказать, что самого предпринимателя многие знают благодаря программе «The Ostrov», которая своей концепцией чем-то напоминала телешоу «Последний герой». Юрченко планировал запустить проект на Мальдивах и даже успел распродать билеты. В результате шоу «The Ostrov» потерпело неудачу и закрылось с многомиллионными кредитами.До этого Дмитрий Юрченко работал в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал» и проходил обучение в бизнес-школе «Сколково». После окончания школы он решил основать стартап под названием «Кнопка жизни», где он производил гаджеты для непредвиденных вызовов помощи престарелым и малоподвижным людям.Данный проект завлек многомиллионные инвестиции. К примеру, учредитель «1C-Papyc» вложил в проект 30 тысяч долларов, а партнер фонда «Venture Angels» - Виталий Полехин вложил 100 тысяч долларов. В итоге Дмитрий Юрченко ушел из проекта.