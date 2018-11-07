В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и возвратил её на место





Когда животное вбежало в производственное помещение, работник попытался убежать, но споткнулся. В итоге его рука оказалась повреждена работающим станком. У потерпевшего конечность оказалась распилена в районе запястья. Коллеги мужчины срочно остановили кровотечение и отвезли его в медучреждение, захватив отпиленную кисть в пакете со льдом.Для пришивания руки обратно потребовались 2 операции, суммарная длительность которых составила 12 часов. При первой - хирурги соединяли кости и кровеносные сосуды. Спустя 3 дня была проведена вторая операция, во время которой соединили мышцы и нервы. Подчеркивается, что после этого функция кисти была восстановлена на 90%. Медики считают, что для полного выздоровления мужчине потребуются 2-3 месяца физиотерапии.