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В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и возвратил её на место

В Индии житель штата Керала случайно отпилил свою руку и возвратил её на место. Работник лесопилки возрастом 22 года получил травму из-за быка, сбежавшего с территории соседней фермы.

В Индии мужчина случайно отпилил себе руку и возвратил её на место

Когда животное вбежало в производственное помещение, работник попытался убежать, но споткнулся. В итоге его рука оказалась повреждена работающим станком. У потерпевшего конечность оказалась распилена в районе запястья. Коллеги мужчины срочно остановили кровотечение и отвезли его в медучреждение, захватив отпиленную кисть в пакете со льдом.

Для пришивания руки обратно потребовались 2 операции, суммарная длительность которых составила 12 часов. При первой - хирурги соединяли кости и кровеносные сосуды. Спустя 3 дня была проведена вторая операция, во время которой соединили мышцы и нервы. Подчеркивается, что после этого функция кисти была восстановлена на 90%. Медики считают, что для полного выздоровления мужчине потребуются 2-3 месяца физиотерапии.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:28

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