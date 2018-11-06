ФАН опровергает факт гибели россиян в сирийском Аш-Шуле





Ранее ФАН уже публиковал опровержение этого фейка, приводя весомые аргументы: например, упоминая, что у «Новой» вообще нет своих журналистов в Сирии. Газетчики просто скомпилировали несколько новостей происламистской прессы и выдали публикацию за материал своего военкора.У Федерального агентства новостей, напротив, собкоры в Сирии есть. Они лично отправились в провинцию Дейр-эз-Зор, чтобы устроить «факт-чекинг» прямо на месте происшествия. Правда, военное руководство подразделения САА в Аш-Шуле запретило корреспондентам ФАН запечатлеть на фото или видео место взрыва по соображениям внутренней безопасности. Но тут выяснилось, что делать телерепортаж не о чем, так как взрыв был запланирован.Дело в том, что военнослужащие саперных войск Сирийской Арабской армии в тот день занимались уничтожением боеприпасов и взрывных устройств, оставленных боевиками. Среди солдат жертв нет, мирное население не пострадало – местных жителей предупредили о взрывах заранее.Вообще странно, что плановая процедура по ликвидации взрывчатки привлекла столько внимания: в западных регионах России старые боеприпасы времен Великой отечественной войны подрывают на полигонах чуть ли не ежедневно. К сожалению, неразорвавшиеся снаряды и мины – непременное наследие районов, где шли тяжелые бои. Более того, даже на телеканале «Звезда» в прошлом месяце был сюжет о разминировании пригородов сирийской столицы.Таким образом, фейк «Новой газеты» об 11 погибших во время взрыва в Аш-Шале был полностью развеян. Очередная дезинформация служит лишним подтверждением того, что либеральные новостные ресурсы прозападного толка не предоставляют своим пользователям объективной картины происходящего в Сирии. Подобные ей информационные порталы занимаются лишь очернительством вклада России в урегулирование сирийского конфликта, не стесняясь при этом использовать фейковые новости из источников, близких к радикальным исламистам.