Никита Джигурда мечтает, чтобы Марина Анисина родила ему новую Люсю Браташ

Два года назад при загадочных обстоятельствах скончалась бизнесвумен Людмила Браташ, которую Джигурда и его супруга считают близким для их семьи человеком. Женщина оставила завещание, которое спровоцировало спор между четой и сестрой Браташ Светланой Романовой. Певец уверен, что является главным претендентом на богатое наследство покойной, и рассказать об этом он со своей женой пришел на шоу «Пусть говорят». По словам Джигурды восстановление справедливости и поиски доказательств о праве на наследство сблизили их с женой Мариной Анисиной после развода. А сейчас он хочет, чтобы она родила ему дочь, новую Люсю Браташ.Суды по этому делу не утихают в большинстве своем благодаря Светлане Романовой, которая любыми способами стопорит процесс. Марина Анисина заявила, что они связались с адвокатом, который помог Браташ написать завещание и заверил, что оно настоящее. Никита Джигурда в свою очередь заявил, что не верит в естественную смерть своей подруги и готов приложить максимум усилий, чтобы это доказать.