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Никита Джигурда мечтает, чтобы Марина Анисина родила ему новую Люсю Браташ

Известный певец, российский и украинский актер Никита Джигурда в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что хочет чтобы его супруга Марина Анисина родила ему дочь с душой Людмилы Браташ. Судебные разбирательства по поводу ее наследства ведутся до сих пор.

Никита Джигурда мечтает, чтобы Марина Анисина родила ему новую Люсю Браташ

Два года назад при загадочных обстоятельствах скончалась бизнесвумен Людмила Браташ, которую Джигурда и его супруга считают близким для их семьи человеком. Женщина оставила завещание, которое спровоцировало спор между четой и сестрой Браташ Светланой Романовой. Певец уверен, что является главным претендентом на богатое наследство покойной, и рассказать об этом он со своей женой пришел на шоу «Пусть говорят». По словам Джигурды восстановление справедливости и поиски доказательств о праве на наследство сблизили их с женой Мариной Анисиной после развода. А сейчас он хочет, чтобы она родила ему дочь, новую Люсю Браташ.

Суды по этому делу не утихают в большинстве своем благодаря Светлане Романовой, которая любыми способами стопорит процесс. Марина Анисина заявила, что они связались с адвокатом, который помог Браташ написать завещание и заверил, что оно настоящее. Никита Джигурда в свою очередь заявил, что не верит в естественную смерть своей подруги и готов приложить максимум усилий, чтобы это доказать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:24

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