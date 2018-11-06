В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не требующий воды и канализации





По словам Билла Гейтса, представленный унитаз, совсем не требующий воды и канализации, это не просто новый вид туалетов, а изобретение, которое защитит человечество от множества опасных инфекций, распространяющихся преимущественно путём потребления некачественной или плохо очищенной воды. Уникальный унитаз внутри имеет не выход на канализационную трубу, а специальную капсулу с химикатом, расщепляющим человеческие отходы на чистую воду и органические удобрения. Во время своего выступления ради эффектной презентации разработки миллиардер даже вынес на сцену банку с фекалиями, отметив, что в ней одной присутствует масса угроз для здоровья и жизни людей, особенно детей в возрасте до 5 лет, которых, согласно печальной статистике, из-за плохих санитарных условий ежегодно погибает до 500 тысяч.Кроме того, Билл Гейтс считает незначительной сумму в 200 миллионов долларов, которую он вместе с супругой перечислил на поддержку проекта по разработке унитаза, не требующего воды и канализации. Объясняет бизнесмен это тем, что переработка человеческих фекалий в воду и удобрение ежегодно будет экономить мировому здравоохранению до 230 миллионов долларов.