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В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не требующий воды и канализации

На конференции в Китае Билл Гейтс презентовал общественности уникальный унитаз, не требующий воды и канализации. Над многомиллионным проектом длительные годы работали лучшие учёные и инженеры, чтобы совершить наконец настоящий прорыв в сфере санитарии.

В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не требующий воды и канализации

По словам Билла Гейтса, представленный унитаз, совсем не требующий воды и канализации, это не просто новый вид туалетов, а изобретение, которое защитит человечество от множества опасных инфекций, распространяющихся преимущественно путём потребления некачественной или плохо очищенной воды. Уникальный унитаз внутри имеет не выход на канализационную трубу, а специальную капсулу с химикатом, расщепляющим человеческие отходы на чистую воду и органические удобрения. Во время своего выступления ради эффектной презентации разработки миллиардер даже вынес на сцену банку с фекалиями, отметив, что в ней одной присутствует масса угроз для здоровья и жизни людей, особенно детей в возрасте до 5 лет, которых, согласно печальной статистике, из-за плохих санитарных условий ежегодно погибает до 500 тысяч.

Кроме того, Билл Гейтс считает незначительной сумму в 200 миллионов долларов, которую он вместе с супругой перечислил на поддержку проекта по разработке унитаза, не требующего воды и канализации. Объясняет бизнесмен это тем, что переработка человеческих фекалий в воду и удобрение ежегодно будет экономить мировому здравоохранению до 230 миллионов долларов.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:03

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