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HMD Global выпустит смартфон под новой маркой PureView

В конце лета появилась информация о том, что HMD Global стала владельцем марки PureView. Это произошло после выкупа соответствующих прав у компании Microsoft. Теперь появились сведения о новой разработке марки.

HMD Global выпустит смартфон под новой маркой PureView

Оказалось, что новый флагманский смартфон производителя, оснащенный задней камерой с 5-ю модулями, будет иметь название Nokia 9 Pureview. Кроме того, источники сообщают, что на сегодняшний момент гаджет носит кодовое имя Olympic. Возможно, здесь можно проследить с олимпийской символике, в которой есть 5 колец.

Помимо всего прочего, выяснилось, что смартфон работает с Android в версии 9.0 Pie с заплаткой системы безопасности, появившейся в ноябре. Выход гаджета ожидался в 2018 году, но устройство представят не ранее 2019-го.



 
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Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 02:00

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