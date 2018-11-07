HMD Global выпустит смартфон под новой маркой PureView





Оказалось, что новый флагманский смартфон производителя, оснащенный задней камерой с 5-ю модулями, будет иметь название Nokia 9 Pureview. Кроме того, источники сообщают, что на сегодняшний момент гаджет носит кодовое имя Olympic. Возможно, здесь можно проследить с олимпийской символике, в которой есть 5 колец.Помимо всего прочего, выяснилось, что смартфон работает с Android в версии 9.0 Pie с заплаткой системы безопасности, появившейся в ноябре. Выход гаджета ожидался в 2018 году, но устройство представят не ранее 2019-го.