Супруга Игоря Николаева показала в Instagram забавное видео их общей дочери

Игорь Николаев довольно часто уезжает на гастроли и редко видится со своей младшей дочерью. Он признается, что всегда скучает по ней, когда они долго не видятся. Не так давно он вернулся домой и радостью от встречи поделился в своем блоге Instagram. А его супруга Юлия Проскурякова показала в своем аккаунте, какой их общая дочь может быть забавной, опубликовав короткое видео. На кадрах видно, как Вероника, держа в руке веер, пытается танцевать.Читателей блога Проскуряковой умилила артистичность девочки, многие отметили, что гены имеют значение. Кто-то назвал ее звездой и кокеткой. К слову родители Вероники активно занимаются ее развитием. Она уже знает цифры от одного до десяти, изучает английский язык и вместе с папой пытается петь.