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Супруга Игоря Николаева показала в Instagram забавное видео их общей дочери

Супруга знаменитого российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова недавно опубликовала в Instagram забавный видеоролик, где их 3-летняя дочь Вероника танцует с веером в руке. Читатели отметили, что девочка обладает артистическими способностями.

Супруга Игоря Николаева показала в Instagram забавное видео их общей дочери

Игорь Николаев довольно часто уезжает на гастроли и редко видится со своей младшей дочерью. Он признается, что всегда скучает по ней, когда они долго не видятся. Не так давно он вернулся домой и радостью от встречи поделился в своем блоге Instagram. А его супруга Юлия Проскурякова показала в своем аккаунте, какой их общая дочь может быть забавной, опубликовав короткое видео. На кадрах видно, как Вероника, держа в руке веер, пытается танцевать.

Читателей блога Проскуряковой умилила артистичность девочки, многие отметили, что гены имеют значение. Кто-то назвал ее звездой и кокеткой. К слову родители Вероники активно занимаются ее развитием. Она уже знает цифры от одного до десяти, изучает английский язык и вместе с папой пытается петь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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