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Эксперт прокомментировал новые поставки российского вооружения в Китай

РФ и КНР заключили новые соглашения о поставках российского вооружения в Китай. Кроме договоренностей по С-400 и Су-35 страны имеют еще целый ряд перспективных проектов, и этот факт согласился прокомментировать экс-глава зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Эксперт прокомментировал новые поставки российского вооружения в Китай

Хатылев убежден, что Поднебесную интересуют многие виды вооружения, производимые в РФ.

«Главное для Китая - это не производство тех комплексов, которые могут соперничать с Россией или с Америкой, у них идет слепое копирование. При этом подходе воссоздать характеристики и боевые возможности, которые существуют у наших комплексов, невозможно, не зная особенностей производства и технических ноу-хау», - цитирует специалиста портал «ПолитЭксперт».

В первую очередь, китайцев интересует наиболее передовое вооружение, включая системы противоракетной обороны и космической сферы.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:53

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