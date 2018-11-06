Рэпер Feduk встречается с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова





Молодые люди были на озере Комо в городе Сан-Ремо, где провели пару дней. Только по выкладке сториз в соцсетях, поклонники догадались о том, что у звёзд серьёзный роман.Где и как они познакомились, остаётся неизвестным, но многие высказывают предположение о том, что их встреча произошла на премии GQ, там были и Feduk , и ресторатор Аркадий Новиков в сопровождении своей дочери Александры.26-летний Фёдор Инсаров считается знаменитым рэпером страны, прославившийся благодаря появлению хита "Розовое вино". Фанаты Feduk’а и даже критики считают композиции, такие как "Закрывай глаза", "Холостяк" достойных самой высокой похвалы.