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Рэпер Feduk встречается с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова

Поклонниками был замечен на отдыхе в Италии знаменитый рэпер Feduk, считавшийся долгое время завидным холостяком, в компании девушки. Её зовут Александра, и, как оказалось, она дочь Аркадия Новикова, известного ресторатора.

Рэпер Feduk встречается с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова

Молодые люди были на озере Комо в городе Сан-Ремо, где провели пару дней. Только по выкладке сториз в соцсетях, поклонники догадались о том, что у звёзд серьёзный роман.

Где и как они познакомились, остаётся неизвестным, но многие высказывают предположение о том, что их встреча произошла на премии GQ, там были и Feduk , и ресторатор Аркадий Новиков в сопровождении своей дочери Александры.

26-летний Фёдор Инсаров считается знаменитым рэпером страны, прославившийся благодаря появлению хита "Розовое вино". Фанаты Feduk’а и даже критики считают композиции, такие как "Закрывай глаза", "Холостяк" достойных самой высокой похвалы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 15:30

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