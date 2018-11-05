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Полина Гагарина впервые стала ведущей русского фестиваля PaRUS-2018 в Дубае

В Дубае (ОАЭ) 2 ноября стартовал русский фестиваль PaRUS-2018. Полина Гарина в своем Instagram-микроблоге рассказала о первом опыте ведущей музыкального мероприятия.
Полина Гагарина впервые стала ведущей русского фестиваля PaRUS-2018 в Дубае

Известная певица добавила, что в рамках отечественного фестиваля исполнила несколько своих песен. Гагарина вела музыкальное шоу, гремевшее по всему побережью Персидского залива на протяжении трех суток, в элегантном красном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Кроме песен Гагариной, на площадке фестиваля в Дубае звучали хиты многих российских исполнителей. Музыкальное мероприятие украсили своим голосами Сати Казанова, блиставшая в черном платье с прозрачной юбкой, Согдиана в элегантном комбинезоне. Приехали порадовать гостей шоу своим талантом Вера Брежнева, Григорий Лепс, финалисты «Голоса» и многие другие звезды отечественной эстрады. Концерт с дебютом Гагариной-ведущей состоялся в пятизвездочном отеле Jumeirah Beach, расположенном напротив знаменитого Burj al Arab.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 23:00

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