Полина Гагарина впервые стала ведущей русского фестиваля PaRUS-2018 в Дубае

Известная певица добавила, что в рамках отечественного фестиваля исполнила несколько своих песен. Гагарина вела музыкальное шоу, гремевшее по всему побережью Персидского залива на протяжении трех суток, в элегантном красном платье с открытыми плечами, глубоким декольте и разрезом до середины бедра.Кроме песен Гагариной, на площадке фестиваля в Дубае звучали хиты многих российских исполнителей. Музыкальное мероприятие украсили своим голосами Сати Казанова, блиставшая в черном платье с прозрачной юбкой, Согдиана в элегантном комбинезоне. Приехали порадовать гостей шоу своим талантом Вера Брежнева, Григорий Лепс, финалисты «Голоса» и многие другие звезды отечественной эстрады. Концерт с дебютом Гагариной-ведущей состоялся в пятизвездочном отеле Jumeirah Beach, расположенном напротив знаменитого Burj al Arab.