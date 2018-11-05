Яна Кошкина «голым» фото призвала фанатов голосовать за нее в рейтинге сексуальности
Яна Кошкина в своем аккаунте Instagram без стеснения показала фанатам обнаженное тело в пикантной публикации. Модель в посте сообщила, что попала в ТОП-100 самых сексуальных женщин РФ по версии издания MAXIM, призвав поклонников голосовать за нее.
На предоставленном фото знаменитость изображена лежа на полу, закинув на стену ноги. Модель, прикрыв руками свою грудь, смело показала поклонникам свое обнаженное тело. Публикация в течение трех часов собрала свыше 17 тысяч одобрительных лайков и более 230 комментариев, в которых фолловеры восхитились идеальной фигурой и внешностью артистки. Многие подписчики отметили, что звезда достойна возглавлять ТОП самых сексуальных женщин, как России, так и мира. Поклонники пообещали своей любимице голосовать за нее, чтобы она смогла победить в конкурсе, объявленном изданием MAXIM.
Накануне фигуристка Аделина Сотникова в программе «Звезды сошлись» рассказала, что она копила деньги на операцию тяжелобольной сестры.
На предоставленном фото знаменитость изображена лежа на полу, закинув на стену ноги. Модель, прикрыв руками свою грудь, смело показала поклонникам свое обнаженное тело. Публикация в течение трех часов собрала свыше 17 тысяч одобрительных лайков и более 230 комментариев, в которых фолловеры восхитились идеальной фигурой и внешностью артистки. Многие подписчики отметили, что звезда достойна возглавлять ТОП самых сексуальных женщин, как России, так и мира. Поклонники пообещали своей любимице голосовать за нее, чтобы она смогла победить в конкурсе, объявленном изданием MAXIM.
Накануне фигуристка Аделина Сотникова в программе «Звезды сошлись» рассказала, что она копила деньги на операцию тяжелобольной сестры.