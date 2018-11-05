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Фигуристка Аделина Сотникова оплатила лечение тяжелобольной сестры

Прославленная российская фигуристка Аделина Сотникова была приглашена на программу «Звезды сошлись», в которой рассказала, что на протяжении своей карьеры копила деньги, чтобы оплатить лечение тяжелобольной сестры Марии Сотниковой. Недавно девушке сделали несколько операций, благодаря которым она сможет жить полноценной жизнью.

Фигуристка Аделина Сотникова оплатила лечение тяжелобольной сестры


Мало кому известно, что младшая сестра спортсменки родилась с очень тяжелым генетическим недугом. У Марии Сотниковой были проблемы с речью, слухом и развитием костей лицевого скелета. Фигуристка на протяжении длительного времени скрывала от общественности эту беду. Аделина Сотникова все свои гонорары копила на лечение своей сестры. Девушке уже сделали три операции. По словам спортсменки, в лицевые кости ее родственницы были вставлены импланты, благодаря которым внешний вид девушки стал гораздо привлекательнее. Фигуристка рассказала, что после ее победы на Олимпиаде она получила в подарок машину от президента РФ. Тогда девушке было 17 лет, поэтому она села за руль лишь через год, когда получила права. На выигранные деньги Аделина Сотникова создала семейный бизнес. Звезда открыла салон красоты и подарила его маме.

Фигуристка Аделина Сотникова оплатила лечение тяжелобольной сестры


Накануне Яна Рудковская в честь 35-летия Евгения Плющенко в соцсети Instagram обнародовала архивное видео, на котором запечатлена вечеринка, состоявшаяся после венчания звездной семьи.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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